AREQUIPA, Perú. — El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet, conocido con el nombre artístico La Crema, lanzó este domingo el video musical de su tema No hay mandao, una sátira social a la escasez de alimentos y los problemas en el abastecimiento de la canasta básica familiar en la Isla.

“Ay ¿Qué es esto? ¡Que falta de respeto! Con los madao yo no veo na’ concreto”, reza la canción que ha musicalizado las preocupaciones de millones de cubanos.

“Ay, ¿qué es esto? ¡Qué falta de respeto! Cuando vienen los mandao nunca me vienen completos”, continúa el reguetonero, en referencia a los reiterados cortes y retrasos que han sufrido los productos normados por la libreta de abastecimiento.

A finales del pasado septiembre el régimen cubano reconoció en el espacio televisivo de la Mesa Redonda que la crisis económica que atraviesa el país no permite garantizar a los cubanos los alimentos de la canasta básica normada.

Durante la emisión del programa oficialista el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, señaló que la economía cubana está en una situación compleja y no contaba con la divisa ni la capacidad para mantener, con los niveles de precios actuales, la importación de algunos productos para la canasta, incluso cárnicos, el pollo y MDM (masa deshuesada mecánicamente).

“Fui a la bodega para buscar los mandao (no hay mandao, no hay mandao), el almacén vacío y el pueblo desesperao (porque no hay mandao, no hay mandao)”, armoniza la canción de La Crema, un artista que ha alcanzado la popularidad por sus constantes denuncias a la deplorable realidad de Cuba.

En una nota publicada recientemente en su web, el Ministerio de Comercio Interior cubano informa que la distribución del arroz se verá afectada por las dificultades financieras, que han limitado las importaciones oportunas del producto. De la escasez de azúcar en las mesas del país no aclaró nada.

“Más nunca ha venido el pollo y quitaron el pescao. Prepárense que el arroz se va del aire, lo han quitao. Primero yo vi diez libras, después bajaron a siete, ahora están dando tres y ahorita no dan ni este”, dice la letra de la sátira musical.

La Crema tiene un amplio repertorio con canciones cargadas de humor y crítica, entre ellas destacan temas dedicados a la escasez de café, las deficiencias del curso escolar, la crisis del combustible, entre otras problemáticas que atraviesa el pueblo cubano.

(Fuente: YouTube/CubaNet)

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.