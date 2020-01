Niño cubano con tumor cerebral llega a EE.UU. para recibir tratamiento

MIAMI, Estados Unidos.- Thiago, un niño cubano de dos años de edad llegó este lunes a Estados Unidos desde Cuba con el objetivo de curarse un tumor cerebral con el que fue diagnosticado en la Isla, informó Radio Televisión Martí.

El niño cubano llegó junto a su madre, Milena de Armas Rodríguez, quien aseguró que está “buscando un mejor tratamiento para mi niño” y aseguró que el tumor está localizado en una zona “muy difícil de acceder para operar”.

“En Estados Unidos tenemos mejores posibilidades, mi familia y mis amigos han hecho todo por mí”, declaró la mujer a Martí.

“Vengo a curarlo, que vuelva a sonreír, tenga mejor color y que vuelva a ser mi niño. Quiero que me vuelva a decir te amo, porque casi no habla”, dijo de Armas Rodríguez, quien agregó además que en la isla le dijeron “que podía quedarse parapléjico o desangrarse”.

Milena de Armas Rodríguez y Thiago llegaron con una visa humanitaria a territorio estadounidense, donde esperan, gracias a un tratamiento más avanzado, combatir el tumor del pequeño niño cubano.

“Los recursos están aquí, allá (en Cuba) me daban muy pocas esperanzas. Cada vez que me hablaban me decían que era una operación muy complica, que no tuviera muchas esperanzas y que el niño podía quedarse ciego, sordo, parapléjico o desangrarse”, dijo a Martí.

La salud de Thiago se vio afectada repentinamente desde hace unas dos semanas al ser diagnosticado con un tumor cerebral denominado ependimoma, una neoplasia intracraneal del sistema nervioso central que requiere de un procedimiento quirúrgico que las autoridades médicas cubanas no podían enfrentar, reza la nota de Martí.

“Lo ingresaron, pensaron que era una amigdalitis. Pasaron cosas hasta que se descubrió que era un tumor”, relató Armas Rodríguez.

Familiares y amigos de Thiago y su mamá han lanzado desde Miami una campaña para recaudar fondos destinados a pagar el costoso tratamiento en Estados Unidos. Si desea ayudar en esta casua haga clic aquí.