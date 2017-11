“Ningún emprendimiento en Cuba se puede hacer de forma legal”

MIAMI, Estados Unidos.- Cuatro cubanos que participaron en el reciente evento Cuba Internet Freedom, organizado por la OCB (Office of Cuba Broadcasting) en Miami, dieron su opinión a Diario Las Américas sobre lo que han considerado el “activismo invisible” que está teniendo lugar en Cuba.

El medio miamense se refiere a ellos como cubanos que “forman parte de los tantos que tienen agallas y fe en una Cuba necesitada de iniciativas civiles para avanzar en democracia desde dentro”, y los describe como “la dueña de un Paladar de éxito, un gamer, millenial y defensor de los derechos de los homosexuales, una youtuber con varios canales que combinan cultura y denuncia social y el director de un observatorio que estudia la fluctuación de precios entre el mercado negro y la banca oficialista”.

Yodanis Sánchez Maceo, una de las dueñas de la “paladar” Doña Carmela, ubicada en el complejo Morro-Cabaña, aprovechó el evento en la capital del exilio cubano para “llevar hasta Cuba un poquito de la libertad de Internet. Para ayudar y que la gente gane más con la redes sociales”.

Sánchez Maceo pertenece a un sector de los servicios que está bajo el fuego de las autoridades. “Somos fuente de empleo”, dice la empresaria, “cumplimos una función social, pero también se sabe quiénes son los dueños de las paladares que no han cerrado, que no van a cerrar y que están siendo favorecidas: los dirigentes y sus familiares”.

Por su parte Rafael Santos, diseñador gráfico, es director de la revista Gamer N1CKS, un proyecto que pretende abarcar el auge y el desarrollo de una comunidad Gamers. “La industria de videojuegos es de las más prósperas del mundo”, dice. Aunque Cuba no tenga desarrollo tecnológico en ese sentido “informáticos y desarrolladores cubanos se han dedicado a crear plataformas con las que simular servidores como los que hay aquí, en EEUU”. De esta forma “pudimos incursionar en una sesión de multijugadores, con esa especie de Internet, sin Internet, experimentamos la sensación de estar integrados al mundo online por un rato, se conectaron más de 70 mil gamers de todo el mundo”.

“Nosotros defendemos el concepto de juegos electrónicos como una práctica deportiva, es posible extrapolarla a los deportes. No tenemos presupuesto ni nada, es algo que nos gustaría hacer como diseñadores”, agrega.

Santos es además activista por los derechos LGBT. “Hablé de la comunidad LGTB en Cuba, diseñé una campaña a favor del casamiento igualitario y por eso conozco la labor del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual)”. Explicó que apoya la función del CENESEX de dar visibilidad, pero “estoy en desacuerdo con la manera en que se han encargado de borrar todo lo que pasó y sin pedir perdón, porque el fenómeno de represión LGTB era universal, pero en el caso de Cuba la represión a las personas por su orientación sexual se aplicaba como política gubernamental”.

Ileana Hernandez es una realizadora audiovisual y Youtuber. Produce varios programas relacionados con la sociedad, la cultura, la política y la religión, entre ellos “Lente Cubano”.

“Lo hago por osadía pero mi profesión es esta. Me han detenido, me han quitado las cosas de trabajo. Me han dicho que tenga cuidado, tienen miedo de que hable la sociedad”, explica.

“Soy community manager y conozco el funcionamiento de las redes sociales, ellos (la Seguridad del Estado aún no”, agrega.

Hernández aprovecha un incipiente nicho tecnológico del que también surgió el Observatorio para el Desarrollo de Procesos Económicos, Financieros y de Impacto Social en Cuba, creado por Oscar León.

León ha explicado que lo hizo con el apoyo de organizaciones del exterior. “Realizamos estudios de precios, del mercado oficial y extraoficial o subterráneo, emitimos reportes y apoyamos a los emprendedores cubanos. Estamos en contacto con los Jesuitas que tienen observatorio internacional, ellos recopilan todo lo que sale y nosotros le facilitamos todo ese material a los emprendedores, impartimos tutoriales sobre cómo hacer más eficiente la labor de emprendimiento”, afirma León, que cree que la economía es una de las vertientes sociales que darán más libertad a los cubanos de expresarse, pues allí “todo es del gobierno y así no se pueden crear proyectos independientes, verdaderamente privados.”

Los cuatro emprendedores coinciden en que aún no existe una vía factible para que los cubanos puedan expresarse como parte de una sociedad civil real. “Todo es de ellos (régimen) no existe un emprendimiento que se pueda realizar de forma independiente y legal en Cuba”.