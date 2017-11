Nueva protesta en céntrica avenida habanera

LA HABANA, Cuba.- Varias mujeres y niños se plantaron con sus pertenencias la noche de este miércoles frente a sus residencias, en la céntrica avenida capitalina Calzada del Cerro.

La intención era exigir a las autoridades que le solucionaran el problema de vivienda que enfrentan, según confesó una de las protagonistas:

“Estamos cansadas de que nos peloteen de aquí para allá y no nos resuelvan nada. Nuestras casas se están cayendo a pedazos, por lo que no nos vamos a mover de aquí hasta que no nos resuelvan este problema”, dijo Danaisi Muñoz López.

La protesta obstruyó una de las sendas de la vía, impidiendo el paso de los vehículos.

María Regla Puig, una de las testigos del suceso, explicó que a raíz de esto, pocos minutos después, apareció la policía y rodeó a las protestantes con los autos policiales.

En instantes, agregó, el lugar se aglomeró de espectadores que apoyaban a las plantadas con gritos de que se mantuvieran firmes en su posición.

Se presentaron en el lugar el presidente del Gobierno Municipal, la directora municipal de la Vivienda y altos oficiales del Ministerio del Interior.

Estos, explica Danaisi, intentaron convencerlas de que abandonaran la protesta y regresaran a sus casas, bajo la promesa de que sus casos serían analizados.

Ante la negativa la policía entonces intentó utilizar la fuerza para sacarlas de la avenida, pero el pueblo, que se encontraba en el lugar, no lo permitió.

“Empezamos a gritarles abusadores, no las toquen; por eso sólo las arrastraron hasta la acera, y por supuesto, mandaron a buscar más refuerzos”, comentó Luis Armenteros, otro de los testigos.

En pocos minutos llegaron dos camiones de Tropas Especiales y otros cuatro autos de patrullas, retirando a los presentes a fuerza de empujones. Sin embargo, nadie resultó arrestado.

Danaisi, exmiembro del grupo opositor Damas de Blanco, reside en una pequeña ciudadela ubicada en Calzada del Cerro y Paz. Allí conviven además sus otras dos vecinas que la acompañaban en la protesta. Sus apartamentos se encuentran en peligro de derrumbe desde hace ya algún tiempo.

Al cierre de esta nota, CubaNet contactó vía telefónica con Danaisi, y esta aseguró que se encontraba esperando que la ubicaran en un local que les estaban gestionando las autoridades locales. “Así me dijeron, vamos a ver si es verdad”, concluyó.