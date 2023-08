MIAMI, Estados Unidos. – El músico cubano Roberto Carcassés anunció este martes que se establecerá en España, donde también ofrecerá un concierto, el próximo 31 de agosto, junto a su grupo Interactivo.

En una entrevista concedida al medio independiente Diario de Cuba, el músico cubano calificó su venidera presentación en la sala madrileña Galileo como “el primer concierto de Interactivo en la diáspora”.

Sobre las razones que lo impulsaron a abandonar Cuba, Carcassés explicó que a él lo afectaba todo lo que pasaba en la Isla, como a cualquier otro cubano.

“Cuba está, como diríamos, en candela. Lleva muchos años en candela. Voy a descansar un poco de la candela”, argumentó el artista.

Con relación a su posición crítica contra el régimen cubano, Carcassés declaró que no había tenido represión directa de la Seguridad del Estado, pero que sí se sintió censurado en la Isla.

“Se siente la presión sobre los artistas y sobre los músicos. Se siente de verdad la presión sobre lo que tú dices, lo que no dices, lo que haces, lo que dejas de hacer y se ha intensificado en los últimos años. Es burdo y feo; ya no se puede ni decir la palabra libertad”, consideró.

El músico cubano también abordó el tema del éxodo masivo que vive Cuba y su repercusión en la vida artística del país. Al respecto aseguró que el ambiente cultural en la Isla se había “degradado muchísimo”.

Además, al referirse a la situación en Cuba, Carcassés dijo que si bien el Estado lo controlaba todo, él estaba dispuesto a trabajar con cualquiera siempre que no le dijeran lo que tuviera que hacer o decir. Asimismo, indicó su voluntad de regresar a Cuba en el futuro.

“Yo no voy a dejar de ir a Cuba, de intentar ir a Cuba porque tengo a mis padres en Cuba, porque Cuba es mi país. Hay muchos hermanos míos cubanos, que no pueden volver a Cuba, cosa con la que no estoy de acuerdo”, añadió el líder de Interactivo.

Carcassés también les aconsejó a otros músicos que fueran consecuentes y destacó que “la música es una forma de vida”, una religión para él.

Roberto Carcassés nació en la Habana en 1972. Su padre, el reconocido Bobby Carcassés, fue pionero del afrojazz en Cuba.

En el año 2001, Roberto Carcassés fundó la banda Interactivo, en la cual ha trabajado con artistas como Francis del Río, Yusa, William Vivanco y Telmary. Sus aportes a la timba-funk cubana son destacados en la escena musical de la Isla.