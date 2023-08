LA HABANA, Cuba. – “No estoy dispuesto a que mi hija, mi esposa y yo perdamos la vida por negligencia de ellos [las autoridades]”, denuncia Félix Mendigutia Huelga, un cubano residente en Guanabo, municipio Habana del Este, que lleva 16 años viviendo en un edificio a punto desplomarse.

El inmueble, que se encuentra casi en ruinas, sufrió hace unos 15 días otro derrumbe parcial que hizo aumentar el temor de esta familia.

Sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas por Mendigutia Huelga, quien lleva años pidiendo ayuda a las instituciones cubanas, las autoridades no han hecho nada para salvaguardar su vida ni la de su familia.

“Aquí los derrumbes son constantes y ocurren cada dos meses o tres. Ahora se cayó una columna. Dos días después volvió a caerse otro pedazo y aquí nadie me ha hecho caso”, cuenta Mendigutia atemorizado.

De acuerdo con el entrevistado, en el inmueble residían 14 núcleos, pero en la actualidad solo viven él y sus familiares.

En el año 2007, cuenta, el edificio fue declarado inhabitable por las autoridades pertinentes. A cada núcleo familiar que lo habitaba le hicieron un expediente de albergue para, posteriormente, entregarle una vivienda. Sin embargo, a la familia de Mendigutia nunca le fue asignada una nueva casa.

“El Gobierno me ha fallado, me ha traicionado porque yo he ido por los canales pertinentes, los que exige la Constitución. Fui al CDR [Comité de Defensa de la Revolución], fui al Consejo de Guanabo, al de Alamar, fui a la Asamblea Nacional [del Poder Popular], a la Fiscalía General, a la Plaza de la Revolución, al Consejo de Estado; yo he ido a todos los lugares habidos y por haber y el derrumbe sigue ahí y nadie me ha hecho caso”, detalló el hombre.

Mendigutia siente, según dijo, que las autoridades se han burlado de su situación y que no les importa el peligro al que se encuentra expuesto su familia.

“Me siento incómodo y molesto con el Gobierno porque no me dan respuesta, me tienen alejado, me tienen tirado como una porquería y yo no creo que me merezco eso. Siento impotencia porque no puedo hacer nada”, resaltó.

“Ni un palo me han dado para poder apuntalar y evitar que la escalera le caiga a mi hija en la cabeza; aquí solo han venido a justificar las quejas que yo he dado”.