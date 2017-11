Muere joven de 22 años por ataque de tiburón en playa Guardalavaca

MIAMI, Estados Unidos.- Un ataque de tiburón causó la muerte de un joven de 22 años este sábado en la turística playa holguinera de Guardalavaca.

Según informa el medio local Ahora, el depredador embistió contra tres parejas que disfrutaban de un baño nocturno, causándole la muerte a Jesús Cabrera Cisneros, vecino de la ciudad de Holguín.

“El joven falleció a los pocos minutos, sin llegar a efectuarse su envío a una de nuestras instituciones hospitalarias, pues su condición era muy grave. Presentaba una amplia y profunda mordida de animal marino en su muslo izquierdo que debió afectarle la arteria femoral”, expresó a Ahora el doctor Enrique Remedios Contis, de la Clínica Internacional de Salud y Turismo de Guardalavaca.

El doctor con más de 25 años de experiencia explicó: “Pasadas las 11:00 de la noche las muchachas y muchachos que condujeron al accidentado a la Clínica, aseguraron que el grupo se alarmó al escuchar al joven gritar repetidamente: ‘Sáquenme que me está mordiendo un tiburón'”.

“Ellos aseveraron que ante el llamado alcanzaron hasta darle con una botella al animal y lograron sacar a su compañero y pedir auxilio a viva voz para salir del lugar”.

Así, con la ayuda de otras personas pudieron vencer los 300 o 400 metros que los separaba de la Clínica.

El medio holguinero agrega que, según el periodista Raúl Oliva, de la emisora Radio Banes, el hecho sucedió a menos de tres metros de la orilla, en el área de baño de la playa, por la parte donde está un ranchón del grupo extrahotelero Palmares. “Hablamos con muchas personas de allí, hasta con pescadores, y afirmaron que nunca antes habían escuchado nada parecido”.

Termina la nota señalando que, de acuerdo con fuentes consultadas, los ataques de tiburones no son muy comunes en el archipiélago cubano y que se tiene como el primer incidente de este tipo el acaecido en enero de 1749, en la Bahía de La Habana. Se dice que en los mares que rodean Cuba moran más de 50 especies de escualos, cuya mayoría no representa peligro para el hombre; no obstante, no se recomienda el baño nocturno en el mar, pues generalmente estos animales depredadores marinos se alimentan en las tardes noches y al amanecer.