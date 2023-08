MADRID, España.- Dos niñas murieron ahogadas este martes en la Poza en Aterrizaje, San Francisco, perteneciente al consejo popular Dos Ríos, en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba.

La lamentable noticia fue dada a conocer por Aris Arias Batalla, responsable de Operaciones y Socorro, Seguridad Acuática en la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba, quien precisó que las víctimas fueron Yuleidis Sánchez Escalante, de 13 años de edad, y Claudia Escalante Carmenate, de 16 años. Ambas residían en Palma Soriano.

Arias Batalla informó este 2 de agosto que las niñas murieron “ahogadas por sumersión” e insistió en que esta zona no es área de baño, y no tiene salvavidas. “Es imposible asegurar el cauce y recorrido de algún río, litoral y playas no certificadas”, explicó al respecto.

Asimismo, a través de la red social Facebook llamó a las familias a ser responsables de la protección de los bañistas, sobre todo de niños y adolescentes; así como a respetar indicaciones y prohibiciones.

En una publicación posterior, el socorrista escribió: “En julio hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas, principalmente en edades de niños y adolescentes. Estos accidentes (ahogamientos por sumersión) han sido por falta de percepción de riesgos, descuidos y negligencia de familiares o acompañantes. La mayor incidencia de estos fallecidos a los que me refiero han sucedido en localidades rurales”.

En abril pasado, también en Santiago de Cuba, murieron ahogados tres jóvenes: Héctor Luis B. Granda, de 19 años, en la playa del Francés; Yaser Medina Ramírez, de 22 años, en la playa de Siboney; y un tercer adolescente perdió la vida al enredarse con una red de pesca realizando labores de pesca subacuática en los límites de la Galeota, área aledaña a playa Siboney.

Al informar sobre estos sucesos, Aris Arias Batalla lamentó: “Tres adolescentes, jóvenes, sean cuales fueren las causas y motivos, es lamentable y triste para todos, en especial para sus familiares y amigos a quienes les expreso mis más sinceras condolencias y pésame”. Arias recordó que tanto el mar, como océanos y playas no son nuestro hábitat como especie, por lo que existen muchos riesgos y vulnerabilidades que hay que tener en cuenta.