MADRID, España.- El mítico cantante estadounidense Tony Bennett murió este viernes en Nueva York, a los 96 años. La noticia del fallecimiento fue confirmada por su publicista Sylvia Weine a The New York Times.

Bennett, voz icónica del “crooning” norteamericano, junto a otros grandes como Dean Martin o Frank Sinatra, había sido diagnosticado con alzhéimer en 2016, aunque su familia no lo hizo público hasta finales del 2020.

La enfermedad no le impidió seguir grabando. Su despedida de la música fue en 2021, con el espectáculo One Last Time: Una noche con Tony Bennett y Lady Gaga. El recital fue grabado con público y en vivo en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Con Lady Gaga había grabado en 2014 el disco Cheek to Cheek, que se ubicó en la primera posición de las listas de ventas de Estados Unidos, con más de un millón de copias vendidas en todo el mundo. Además les valió un Grammy al mejor álbum de pop tradicional.

What a freaking legend. Rest in Peace, Mr. Tony Bennett, keep on jazzing in heaven! pic.twitter.com/2wW7We2DXF — Gaga Daily (@gagadaily) July 21, 2023

Tony Bennett compartió escenario también con Amy Winehouse, Elton John, Aretha Franklin, Alejandro Sanz, Juanes, Thalía y Gloria Estefan, entre muchos otros.

Considerado el último de los grandes “crooners” de la historia e intérprete de éxitos como “The Way You Look Tonight”, “Blue Velvet” y “The Good Life”, Bennett comenzó en el mundo de la música cuando solo tenía diez años, edad con la que actuó ante el alcalde de Nueva York. En 1962 alcanzó el estatus de superestrella gracias a su versión de “I left my heart in San Francisco”. A lo largo de su carrera lanzó más de 70 álbumes; ganó 20 premios Grammy y dos premios Emmy, vendiendo más de 50 millones de discos.