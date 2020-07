Muere otro joven en Cuba a manos de la policía

LA HABANA, Cuba.- El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció a través de la red social de Twitter que al joven cubano Yamisel Díaz Hernández, de 32 años, fue ultimado a balazos por la policía del régimen en San Cristóbal, provincia de Artemisa, el pasado sábado.

Federico Díaz García, padre de la víctima, dijo a Radio Televisión Martí: “Ellos dicen que él andaba con dos más cuando el policía le dio el tiro. El problema es que yo no sé quiénes son las personas que andaban con él”.

Según las declaraciones de Díaz García, la versión de las autoridades es que el policía “le dio un tiro por el pecho porque él le fue con el machete pa’ rriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene debajo de la mano, por el costado, y ningún policía da un tiro por el costado si tú le vas pa’ rriba. Y no me han dado razón ninguna”, dijo.

Inicialmente se había conocido la versión de que Yamisel, que trabajaba en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña, en San Cristóbal, habría fallecido a causa de un problema con unos caballos. “Fue por un problema con caballos que terminó con un disparo de la policía, lo que le provocó la muerte. Su mujer no tiene consuelo, no deja de llorar”, dijo a Cubanet, vía telefónica, Teresa González, vecina del fallecido.

#Cuba Nos informan que la policía mató ayer a otro ciudadano, esta vez en San Cristóbal, Artemisa. Yamisel Díaz Hernández, de 32 años de edad recibió un balazo debajo del brazo derecho, según su padre Federico Díaz García. Lo están velando en Funeraria de López Peña. pic.twitter.com/NYmsIRVqJM — José Daniel Ferrer (@jdanielferrer) July 6, 2020

Díaz Hernández, que deja tres niñas, fue velado en la funeraria del poblado López Peña, y su entierro tuvo lugar esta mañana a las 8:30 a.m.

A la publicación en redes sociales varios usuarios han reaccionado comparando el hecho con la reciente muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía en el municipio habanero de Guanabacoa.

“Cuantos otros crímenes tienen que cometer los dictadores cubanos, no olviden los muertos en las guerras de áfrica, los fusilados por tener ideas diferentes, los presos políticos, los asesinados como Payá, los del remolcador y otros cometidos por la dictadura”, dijo un usuario en Twitter.

La muerte de Yamisel Díaz Hernández ocurre a solo 10 días del asesinato de Hansel Ernesto Hernández el pasado 24 de junio.