Mike Pompeo culpa a Cuba de crisis en Venezuela

MIAMI, Estados Unidos. – El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, declaró este lunes que el régimen cubano es el principal culpable de las más decisiones que ha tomado el dictador Nicolás Maduro y de la grave crisis que desde hace años sacude a Venezuela.

En conferencia de prensa celebrada en New York, Pompeo señaló que la injerencia de Cuba en el país petrolero se manifiesta a todos los niveles y que se ha consolidado con la presencia de militares que operan dentro de esa nación.

“Ningún país ha hecho más que Cuba para provocar tanta miseria en Venezuela”, contribuyendo a llevar “muerte y desesperación” al pueblo venezolano, dijo Pompeo a los medios allí reunidos.

Asimismo, el alto funcionario aseguró que los cubanos son quienes foguean a la policía secreta “en métodos de tortura, vigilancia y mecanismos de represión”.

“Maduro no tiene venezolanos a su alrededor. Está rodeado de cubanos. Son fuerzas que responden no al pueblo de Venezuela, y tal vez no a Maduro, sino al régimen cubano”, indicó Pompeo, quien agregó tanto Cuba como Rusia buscan la continuidad de Maduro en detrimento del futuro del pueblo venezolano.