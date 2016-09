Mick Jagger sobre libertad en Cuba: “a usted todavía no le permiten decir lo que quiera”

MIAMI, Estados Unidos.- En una reciente entrevista al medio británico The Sun, el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, afirmó sobre Cuba que “no es un lugar libre” porque “a usted todavía no le permiten decir lo que quiera, todavía no le permiten reunirse, y no le permiten mucho acceso a Internet”.

Las palabras de Jagger fueron a propósito del estreno mundial del documental Havana Moon el pasado viernes. El filme repasa el histórico concierto que dieron este año los Stones en Cuba.

El vocalista de la mítica banda dijo que podrían haber actuado “eras atrás” en la isla comunista, pero que les preocupaban las complicaciones que pudieran surgir. Sin embargo, “hace un par de años la gente empezó a mencionar la posibilidad debido a que las restricciones de EE.UU. se estaban aliviando poco a poco”.

Además, “yo siempre quise ir (a Cuba)”, expresó Jagger, que viajó por primera vez allí a fines de 2015, acompañado de “algunos amigos”.

“Fue muy tranquilo, en temporada baja, realmente adorable. Y fui a muchos clubs de música para tener una impresión del lugar. No había turistas así que fue ‘solo cubanos’. Conocí a algunas personas y pude tener una sensación de cómo sería si tocábamos allí, si sería emocionante y lo que la gente pensaba”, describe Jagger.

Sobre el concierto dado en La Habana, el cantante dijo que los cubanos “fueron súper entusiastas. Bailaban, parecían conocer las canciones, muchos agitaban sus celulares”. Más adelante afirmó que “vistos superficialmente, ellos parecen ser como todos nosotros, pero bajo la superficie, es problemático, aunque todo el mundo lo vea como algo normal”.

Jagger considera que “Fidel Castro copió la prohibición soviética de la música burguesa, decadente, pero eso no duró mucho (…) Están muy cerca de Estados Unidos, así que las radios se superponen, y hay mucho intercambio musical. Todo el mundo conocía a los Beatles, los Rolling Stones…”

Sobre los cambios que están ocurriendo en Cuba, Jagger lamentó su lentitud. No obstante, dijo sentir esperanzas.

Añadió que “para el mundo exterior, Cuba aparenta ser un lugar liberado, pero yo no tengo la respuesta a eso (…) Obama, el Papa, Major Lazer y los Stones, todos estuvimos allí. Pero hay que preguntarles a los cubanos si eso les provoca algo o no”.