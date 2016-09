Pokémon Go llega a Cuba

Un pokémon en un parque Wi-fi en Mayabeque (Foto: Pablo González)

Navegando por Internet en calle 23, en el Vedado. Son pocos los cubanos que pueden darse el lujo de jugar Pokémon Go (Foto: Pablo González)

Pokémon Go en el Parque del Quijote, en El Vedado (Foto: Pablo González)







LA HABANA, Cuba.- El juego del momento para teléfonos celulares, Pokémon Go, que ha causado furor a nivel mundial, también se está jugando en Cuba. Aunque no se halla disponible en Google Play, algunos cubanos se las han ingeniado para descargarlo, instalarlo en sus dispositivos electrónicos y jugarlo.

Como nunca antes en un videojuego, el entretenimiento principal consiste en aventurarse y salir a la calle en tiempo real para dar caza a estos monstruos virtuales, usando elementos de realidad aumentada. Los pokémones pueden estar en cualquier parte del mundo real: el objetivo es atraparlos y equiparlos para enfrentarse a los de otros usuarios.

Usando el GPS y la cámara del teléfono celular se puede encontrar pokémones, pokeparadas (donde los jugadores se abastecen de recursos necesarios) y gimnasios (arenas de combate).

En una entrevista a Yordani Fuentes, un joven entusiasta del juego que vive en el Vedado, dijo: “Pokémon Go es muy adictivo, pero la única opción para jugarlo es ir a las zonas Wi-fi y pagar una hora de navegación por Internet a dos dólares, a veces más. Por las características del juego tengo que ir de una zona Wi-fi a otra. Ya he ido a más de tres, lo cual también es un problema por la lejanía que existe entre ellas”.

“No recomiendo a nadie que se enganche con este juego. Entre el costo de Internet y los viajes va a gastar mucho dinero. Ya me he gastado la mitad de mi salario en ello”, agregó.

En casi cualquier parte del mundo no supone un problema disfrutar de un juego que muchos creen está revolucionando esa industria, pero en Cuba no existe el servicio de Internet a través de los datos móviles. La única solución son las zonas Wi-fi de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba), que en su mayoría dan una cobertura de apenas 200 metros alrededor de los escasos lugares donde están instaladas.

Gabriela Gómez, otra entrevistada, estaba jugando en la calle 23 del Vedado y nos contó su experiencia: “Es la segunda vez que vengo a jugar Pokémon Go. Me muevo a lo largo de la calle 23. Aunque limitada, es la mejor zona Wi-fi porque cubre varias cuadras. Hay que estar pendiente de no quedarse sin cobertura. Por ejemplo, la primera pokeparada que me encontré estaba situada en el parque del Quijote. Tras caminar dos cuadras mi teléfono dejó de recibir la señal Wi-fi y se desconectó. En realidad la experiencia es frustrante y se gasta mucho dinero”.

“Ojalá que ETECSA acabe de poner Internet en los celulares y a un precio aceptable”, agregó la muchacha.

Pokémon en una zona Wi-fi de Santiago de las Vegas

Los cubanos se las ingenian para encontrar pokémones en un país con muy poca internet (Foto: Pablo González)





Aunque existiese Internet a través de la cobertura celular, sería complejo maniobrar el juego, ya que la infraestructura de telefonía móvil con que cuenta ETECSA usa tecnología 2G (segunda generación), que es lenta y ya se considera obsoleta.

Por otra parte, el videojuego no está disponible para la Isla. Sus seguidores están obligados a usar algunos “trucos” para poder correrlo.

Un estudiante de informática en la Universidad de la Habana, que no quiso publicar su nombre por temor a ser sancionado por la institución, confesó: “Yo lo juego gratis usando la conexión de la Universidad de la Habana, pero tengo que burlar la aplicación haciéndole creer que estoy en otra parte del mundo donde el juego está disponible. Esto se puede lograr usando túneles VPN (redes virtuales privadas, por sus siglas en inglés). Después tengo que pedir una cuenta prestada porque no me alcanza la cuota de Internet que nos asignan a los estudiantes (unos 200 megabytes mensuales)”.

Le preguntamos si creía que el juego se pudiera masificar en Cuba y respondió: “Lo dudo mucho, por la complejidad de las aplicaciones que usan VPN. El usuario común no entiende cómo configurarlas”.

Las aplicaciones VPN brindan privacidad para navegar por Internet, pero también se usan para obtener una localización virtual. En el caso de Pokémon Go, los servidores de Niantic, la desarrolladora del juego, infieren que se está corriendo desde un país donde está disponible, aunque los mapas GPS siguen siendo del país real desde donde se está ejecutando el juego.

Los diarios oficialistas mayormente se han limitado a criticar la aplicación por los accidentes que ha provocado, además de que por medio de esta supuestamente la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense) tiene control de la ubicación y cámara de los jugadores.

Por lo pronto los cubanos se mantienen a la expectativa de alguna mejora en cuanto a conectividad a Internet (que hasta ahora es tan solo de un cinco por ciento en la Isla) para así poder desarrollar aún más su juego y entrenar mejor a sus pokémones.