MADRID, España.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de México anunció que el país azteca permitirá el tránsito hacia su territorio a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

“Para ello, la autoridad migratoria mantiene comunicación con enlaces de CBP, a fin de verificar la existencia de una cita en territorio estadounidense y permitir su paso para llegar al puerto de entrada autorizado por Estados Unidos, sea vía aérea o terrestre, y completar su trámite”, precisó la entidad a través de un comunicado.

#Comunicado 🗞️| Autoriza @INAMI_mx paso a migrantes extranjeros que cuenten con cita confirmada por @CBP.

El INM aclara que la atención que brinda no implica la emisión de permisos de estancia en #México 🇲🇽 https://t.co/Fec1TQbaZB pic.twitter.com/bNk5yZuzgq — INM (@INAMI_mx) March 22, 2023

No obstante, aclara que la atención que brinda el INM a las personas extranjeras que han solicitado su proceso de ingreso a los Estados Unidos a través de la aplicación CBP ONE o Advance Travel Authorization (ATA, por sus siglas en inglés) no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México.

Con esta medida México ha querido demostrar su “compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda de los derechos de quienes ingresan, transitan y salen de territorio mexicano”, agrega el comunicado.

Desde el pasado 5 de enero, fecha en que Joe Biden anunciara las restricciones al ingreso de los migrantes por frontera y el lanzamiento para estos de la política de parole humanitario, el flujo de migrantes en la región disminuyó, aunque la cifra de cubanos que llegan a la frontera de Estados Unidos con México de manera irregular sigue siendo elevada.

En enero pasado la Oficina Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos puso la aplicación CBP One a disposición de los migrantes que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos y cuenten con la excepción humanitaria al Título 42.

La CPB precisó que la aplicación, disponible en App Store y en Google Play, con versiones en inglés y en español, es solo para migrantes que se encuentren en el centro y norte de México.