MADRID, España.- La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) emitió un comunicado apoyando el boicot a las votaciones del régimen castrista que tendrán lugar este 26 de marzo.

En un mensaje enviado este miércoles a los activistas y ciudadanos cubanos que han convocado al boicot, la ARC —una coalición de grupos antigubernamentales de derechos humanos dentro y fuera de Cuba— recordó que participar en esa farsa electoral “sería contrario a los propios anhelos democráticos y libertarios por los que se lucha dentro de Cuba”.

“No debes participar porque al participar estás afianzando la represión, estás dándole la espalda a muchos compatriotas que, como tú, fueron a la cárcel el día 11 de julio de 2021 (11J), supieron enfrentarse a la dictadura saliendo a las calles a reclamar la libertad”, señaló el líder de la oposición y expreso político Jorge Luis García Pérez “Antúnez”.

Asimismo, destacó que al votar se estaría “dilatando la libertad que va a llegar a Cuba”.

Por su parte, el exdiplomático y también expreso político Luis Zúñiga convocó a los cubanos a unirse al Paro Nacional.

“La primera fase del Paro Nacional es la no cooperación y tienes la oportunidad de participar en la no cooperación no asistiendo a las llamadas ‘elecciones del Poder Popular’”, dijo en este sentido.

Zúñiga recordó que esas no son elecciones, que eso es una votación, y que los que eligen son los del Partido Comunista, no el pueblo.

La pasada semana los activistas cubanos Yanelys Núñez, Carolina Barrero y Edel González Jiménez denunciaron la farsa del sistema electoral cubano y pidieron a la Unión Europea (UE) supervisar las próximas “elecciones” en Cuba.

Los activistas llamaron a la UE a pronunciarse en contra de la farsa electoral del 26 de marzo” y recordaron que “los cubanos están luchando por el legítimo derecho a elegir a sus gobernantes, no a ratificar los candidatos designados por los usurpadores del poder”.

La Habana no permite que observadores internacionales independientes acudan a las jornadas de votación, que son presentadas por el Gobierno como “un genuino ejercicio de democracia”.

El modelo electoral cubano ha sido ampliamente criticado en la Isla y el resto del mundo por su falta de democracia y transparencia, por su selectividad y por la exclusión de candidatos opositores.