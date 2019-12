“Médicos o Esclavos”, la oscura realidad de las misiones médicas cubanas

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC fue sede este miércoles de una conferencia que demostraba la oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas.

El evento, coordinado por la OEA y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, trajo exponentes de diferentes regiones por donde han pasado los galenos cubanos, pero lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de los propios profesionales de la Isla que cumplieron “misiones médicas” en Brasil, Ecuador y Haití.

La Doctora Ramona Matos Rodríguez, médica natural de Santiago de Cuba y que trabajó en Brasil entre los años 2013-2014, dijo a CubaNet que estas llamadas misiones médicas cubanas “son misiones con doble objetivo”.

“Detrás del objetivo humanitario se esconde, fundamentalmente, el objetivo monetario. El gobierno gana mucho dinero con estas misiones médicas y les paga a los profesionales solamente entre un 10% y un 15% de lo que realmente cobra por cada uno. Es una entrada de divisa al país cubano, que supuestamente el régimen dice que es para el arreglo de los hospitales y Salud Pública, pero ustedes saben bien que en las farmacias no hay medicinas, que los hospitales están en muy malas condiciones y que no hay nada de recursos para los enfermos”.

Matos Rodríguez fue la primera doctora del programa Más Médicos que decidió abandonar la misión, luego de darse cuenta del trasfondo del régimen con los galenos cubanos, y dejó un claro mensaje para aquellos que permanecen en las llamadas misiones internacionalistas.

“Yo sé que es duro, pero luchen por sus derechos, es duro verse sin poder entrar durante ocho años al país, en mi caso, es posible que más nunca pueda entrar, es duro, pero luchen por sus derechos”, sentenció la doctora.

Javier Larrondo, Presidente de Cuban Prisoners Defenders, presentó un resumen probatorio y testimonios de médicos cubanos sobre las misiones internacionalistas, destacando, paso por paso, las prohibiciones a las que son sometidos los profesionales cubanos cuando llegan al país donde ejercerán su labor.

“Al final, lo que hay detrás de estas misiones médicas es una oscura realidad, porque son misiones con una metodología esclavista, para producir ingresos para el gobierno cubano que, evidentemente, no se utilizan en la salud pública de Cuba. Es el mayor ingreso de la Isla, dos o tres veces por encima del turismo, pero todo eso lo destina el régimen cubano a la represión”.

Sobre el proceso que le prohíbe a los médicos cubanos entrar a Cuba durante 8 años luego de decidir renunciar a una misión, Larrondo expresó. “Aquel que decide dejar de trabajar en una misión o el que decide no regresar a Cuba después de terminada la misión, o ir a otro país, o lo que quieran libremente, no puede volver a ver a su familia durante años, ni entrar a Cuba. Esto lo hace el régimen para generar un sistema de terror y esclavitud que permita sacar lo máximo del médico cubano, reingresarlo a la Isla y reutilizarlo para la siguiente misión”.

Larrondo culminó sus palabras a este diario destacando que han denunciado estas violaciones en diferentes foros internacionales. “Presentamos el caso en la Corte Penal Internacional, donde está en proceso, y en Naciones Unidas a través de un procedimiento especial donde está muy avanzado el caso. Son 110 testimonios de médicos cubanos, todo el estudio de la legislación, esperamos que haya resultados bien pronto”.

La conferencia contó con la presencia además de personas de las altas esferas internacionales, entre ellos el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, Carrie Filipetti, Subsecretaria Adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Marion Smith, Director Ejecutivo de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Carlos Trujillo, Representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA y John Barsa, Administrador Adjunto, Bureau para América Latina y el Caribe, Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés).

Barsa indicó a CubaNet que la importancia de la exportación de profesionales en las llamadas misiones médicas ha sido increíble para el régimen cubano.

“Como el mundo sabe, y ya el pueblo cubano sabe, el sistema económico en Cuba está roto, no existe, antiguamente la Unión Soviética ayudó a Cuba con dinero y bastante apoyo, pero ya eso no existe. Llegó el Período Especial y entonces Venezuela entró a apoyar al gobierno con bastantes fondos, pero ahora que Venezuela está en una situación donde no pueden ayudar a Cuba en estos temas, la dictadura está buscando cualquier manera de coger fondos para sobrevivir. Este programa de los médicos cubanos es un campo donde reciben mucho dinero, y más que el turismo. Este programa es clave para la dictadura cubana”.

Tras mi interrogante de que si la comunidad internacional ha tomado acciones suficientes para denunciar la explotación de profesionales cubanos en estas misiones médicas por parte del régimen, respondió: “Absolutamente no, y lo más evidente es que el programa todavía sobrevive en algunos países, lo que tenemos aquí es tráfico de seres humanos, y esto no debe continuar, porque va en contra de todo lo el mundo civilizado. Si este programa existe en un país, tenemos que seguir trabajando para terminarlo en ese país, el tráfico de seres humanos no debe continuar”.

John Barsa culminó sus declaraciones diciendo que, de parte de él, como líder de USAID para Latinoamérica y el Caribe, seguirá apoyando los derechos humanos, “pero el reto mío es dar luz a estos actos que están ocurriendo en el hemisferio”.

Marion Smith, Director Ejecutivo, Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.

