MADRID, España.- El músico contestatario y preso político cubano Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) envió un audio a modo de rap desde la prisión Kilo 5 y medio, en la provincia de Pinar del Río, donde cumple una injusta condena de nueve años de cárcel.

La activista Anamely Ramos compartió este lunes en redes sociales el audio, acompañado de imágenes del músico que agregó su hijo.

“Maykel mandó ahora este audio rapeando. A todos los que queremos a Maykel nos llena de alegría cuando hace esto, siempre significa que Maykel está fuerte”, dijo la opositora. Y explicó: “Mi hijo me hizo el enorme favor de ponerle las imágenes para poder publicar rápido, y eso es aún más conmovedor. El audio se oye mal, pero recuerden que eso se graba con llamadas que Maykel hace de la prisión del 5 y medio”.

En uno de los fragmentos de este rap Maykel Castillo dice: “Yo soy el que no esperaban, aquel que surgió del barrio, tesitura conceptual y arte bien contestatario. (…) que enfrenta muchos rivales cobardes y pies contrarios. Soy aquel que no cedió por más cosas que le hicieran, el artista que enfrentó a los Castro en su madriguera. Soy mambí, soy del monte, siempre firme en mi cantera. Soy como el titán de bronce, pólvora con más candela. Soy la llama de la vela que ardió sin ningún desvelo firme de la tierra al cielo”.

Asimismo, expresa: “Soy la voz del que calló y su inventor pa´ los que fallan. Soy escuela pa´ el cobarde que dejó su patria y vida. Soy la razón de mi gente, aunque me cueste la vida”.

Al publicar la grabación, Anamely Ramos señaló que la música cambió la vida de Maykel.

“Hemos decidido que al menos la mayoría de las veces que Maykel hable, lo haga rapeando. Resistir. Esa es la idea. No morirse. Ni literalmente, ni en vida. Maykel no está solo. Libertad para él”, declaró la opositora, amiga del rapero.

En reciente entrevista con la agencia EFE Anamely Ramos y Claudia Genlui señalaron que desde el exilio se mantienen apoyando tanto a Maykel Castillo como al artista Luis Manuel Otero Alcántara, difundiendo su obra y denunciando su situación a nivel mundial.

El estado de ánimo de Maykel Castillo “va cambiando todo el tiempo”, debido a la violencia y a “las visitas de la Seguridad del Estado para humillarlo”. (…) “Cuando Maykel llama un día y te dice: ‘Grábame este audio y guárdalo por si pasa algo’. ‘Pero bueno, ¿qué puede pasar?’. ‘No, no: ahora no te puedo explicar. Guárdalo ahí por si pasa algo’. Y cuando lo oyes grabándolo es un escenario terrible y tú no puedes hacer nada”, dijo.

Castillo Pérez, uno de los intérpretes del tema “Patria y Vida”, se cosió la boca recientemente en la prisión. Según explicó su esposa Viviany Peña Fuentes a CubaNet, El Osorbo “se cose la boca como una manera de expresar su dolor, su angustia, su molestia”.

Maykel Osorbo fue condenado a nueve años de cárcel en junio de 2022 por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.