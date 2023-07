MADRID, España.- Las activistas cubanas forzadas al exilio Anamely Ramos y Claudia Genlui, muy cercanas a los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (El Osorbo), denunciaron en entrevista con EFE los maltratos a que son sometidos ambos artistas en prisión, cómo sobrellevan el día a día y el peligro que corre la vida de ambos, en delicado estado de salud.

En conversación con EFE, ambas destacaron que desde el exilio se mantienen apoyándolos, difundiendo su obra y denunciando su situación a nivel mundial.

“Nosotras sobrevivimos un día a la vez, una semana a la vez, y una llamada a la vez. Y más que nada tratar de mantenernos fuertes, porque algo sí está claro: ellos ven en nosotras un apoyo y lo menos que yo siento que puedo hacer es estar fuerte para cuando él (Luis Manuel Otero) llame o para cuando se caiga, poder estar ahí”, dijo en este sentido Claudia Genlui.

Asimismo, explicó que “hay días en los que tiene mejor ánimo y hay días en los que es complicado asumir toda esta situación, sobre todo cuando se sabe que es inocente”.

“Luis es una persona bien fuerte. Tiene una resistencia increíble y eso lo mantiene a flote. Se aferra mucho al arte, está siempre creando”, agregó Genlui, pero así todo no es fácil por la “presión psicológica constante” por parte de la Seguridad del Estado y los problemas de salud que tiene el artista.

Por su parte, Anamely Ramos dijo que el estado de ánimo de Maykel Castillo “va cambiando todo el tiempo”, debido a la violencia y a “las visitas de la Seguridad del Estado para humillarlo”.

“Cuando Maykel llama un día y te dice: ‘Grábame este audio y guárdalo por si pasa algo’. ‘Pero bueno, ¿qué puede pasar?’. ‘No, no: ahora no te puedo explicar. Guárdalo ahí por si pasa algo’. Y cuando lo oyes grabándolo es un escenario terrible y tú no puedes hacer nada”, dice preocupada la opositora.

Ramos explicó también que existe la posibilidad de que los dejen en libertad con la condición de que salgan de Cuba, o que permanezcan en la cárcel por tiempo indefinido, más allá incluso del de sus condenas, por lo que todo es una gran incertidumbre.

“Yo realmente no sé cómo Maykel va a sobrevivir el exilio. Es sacar a la persona totalmente de la única zona de confort que ha logrado tener, de los afectos que quiere mantener y de donde quiere vivir. Y sacarlo del destino que se ha construido. Es sacar a la persona del sentido de la vida que ha logrado encontrar”, explicó Ramos.

Al respecto, Genlui dijo que aceptar este exilio forzado para Otero Alcántara sería un “daño psicológico”. “Es algo que todavía le cuesta trabajo asimilar, más allá de que lo ve como la única alternativa”, agregó.

Apoyo internacional a Luis Manuel Otero y Maykel Castillo

Desde que Otero Alcántara y Maykel Castillo fueron condenados en junio de 2022 a cinco y nueve años de cárcel, respectivamente, numerosas organizaciones internacionales han exigido su liberación.

Entre estas se encuentra la ONG Freedom House que en febrero de este año incluyó a ambos en una campaña internacional para exigir la liberación de los presos políticos.

“Cuando las autoridades cubanas se movilizaron para sofocar la expresión artística, Luis Manuel Otero Alcántara puso su cuerpo y su libertad en juego y salió a la calle”, apuntó Freedom House sobre el líder del Movimiento San Isidro.

Sobre Maykel Osorbo expresó: “Un joven y prometedor artista de hip-hop emerge desafiante de la clandestinidad artística de Cuba para enfrentarse a un intento del gobierno de censurar la libertad de expresión”.

Este mes Freedom House expresó en Twitter su preocupación por la seguridad y el bienestar de Maykel Osorbo, “injustamente detenido” y quien recientemente se cosió la boca en prisión en un acto de protesta.

Castillo Pérez, uno de los intérpretes del tema “Patria y Vida”, “debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones”, exigió la organización.

También la congresista estadounidense Debbie Wasserman Schultz, representante del distrito 25 de Florida, se pronunció al respecto en la misma red social. “A pesar de las torturas, las amenazas y los arrestos arbitrarios, los luchadores por la libertad cubanos no se detendrán hasta que regrese la democracia. Estados Unidos debe respaldarlos”, escribió la política al compartir el tuit de Freedom House.