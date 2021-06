LA HABANA, Cuba.- Centros de salud y de aislamiento colapsados, falta de medicamentos y de personal de salud son algunas de las denuncias de ciudadanos residentes en Matanzas, Cuba. La provincia ha registrado en los últimos quince días más de 4 200 casos positivos de coronavirus, constituyendo actualmente el territorio del país con la mayor cantidad de casos reportados.

“Somos pacientes positivos, nos trajeron para la escuela Jesús Falcón, de Jagüey Grande. (…) hay personas con falta de aire, deshidratados, y no hay atención médica hasta el momento. Por favor, le pido al pueblo de Cuba que hagan algo por nosotros que nos estamos muriendo”, denunció Isabel López en la red social de Facebook.

Por su parte, Nancy Rodríguez manifestó en la misma plataforma las condiciones de su esposo e hijo: “Estoy desesperada y sin poder hacer nada. (…) Ayer mi hijo y esposo dieron positivos al PCR, estaban en un centro de aislamiento en Guásimas y no los pudieron dejar ahí porque no tenían condiciones para casos positivos, los llevaron para Jagüey Grande (…), al llegar allí no había ni médico, ni enfermera, ni oxígeno, ni tan siquiera un aparato para tomarles la presión. No tenían comida (…), mi esposo ha empeorado con falta de aire y presión alta, mi hijo, de solo 18 años, está con él allí, desesperado. Hemos llamado (…) a todas las entidades del Gobierno, Partido, Salud Pública del Municipio Jagüey y de Cárdenas, y no dan respuestas”.

Como forma de mitigar las aglomeraciones de personas en la instalación y la sobreexposición del personal de salud, en la provincia se llegaron a ubicar carpas en las inmediaciones del Hospital Faustino, de la ciudad de Matanzas. Según declaraciones del enfermero Javier Hernández, desde hace más de cinco días el hospital amanece con más de veinte pacientes “que no se pueden ingresar porque no hay disponibilidad de camas, en el más absoluto hacinamiento, respirando y tosiendo unos arribas de otros”.

Sin embargo, poco después los directivos de salud decidieron desmantelar esas carpas del único hospital de la ciudad cabecera. “(…) Pero no, no podemos hacer ver que las instituciones de salud de esta provincia colapsaron, (…) quien mandó a retirar las carpas seguro que no va a la consulta, ni hace colas ni un carajo, solo puedo decir que los payasos del circo no quisieron las carpas y los domadores que nos enfrentamos al león seguimos pasando trabajo (…). Pena y vergüenza dan los payasos que dirigen este circo (…). Cuando los directivos piensan más en la repercusión social y mediática de sus acciones que en las necesidades de su pueblo, esos directivos están sobrando”, afirmó Hernández.

Situación extrema

Este martes las autoridades sanitarias cubanas reportaron 3 088 casos positivos a la COVID-19 en el país. Las cifras venían desde hacía cuatro días sobrepasando los 2 000 casos diarios, y antes del informe de este 29 de junio el número más elevado se había dado el domingo 27 de junio, con 2 698 casos confirmados. Del total de casos reportados este martes, 753 corresponden a Matanzas; en apenas dos días, la provincia ha confirmado 1 261 casos; a su vez, dentro de este territorio occidental la zona más afectada es Cárdenas, la cual acumula más de 928 casos activos en la última semana, 304 de ellos se reportaron este domingo, la cifra más alta registrada en esa localidad en 24 horas desde el inicio de la pandemia.

Orelvys Cabrera Sotolongo, residente de ese municipio matancero, declaró que algunos policlínicos ni siquiera cuentan con tests rápidos de COVID-19, y que muchos de los pacientes que llegan a las instituciones de salud con síntomas de la enfermedad son enviados a sus viviendas a esperar ser visitados por un médico o a ser trasladados a los centros de aislamiento: “Mi vecino dio positivo hace tres días y todavía no han venido a buscarlo para llevarlo a un centro de aislamiento, porque no tienen capacidad, están colapsados, tampoco le han suministrado medicamentos y su familia está desesperada porque también en la casa hay un menor de edad”.

Además, en el policlínico José Antonio Echevarría, de Cárdenas, se hallan “decenas de personas esperando ser atendidas, muchas de ellas tiradas en el patio del edificio; todo está militarizado y no dejan entrar al policlínico a no ser que sea de urgencia. También han cerrado las fronteras de la ciudad”, explicó Cabrera Sotolongo.

En situación similar se encuentra el Hospital Mario Muñoz Monroy, de Colón, Matanzas. Este lunes se denunció el colapso del centro, evidenciado en el hacinamiento de más de una veintena de pacientes, sospechosos de COVID-19, quienes se encuentran en salas de espera y pasillos del hospital esperando ser atendidos.

Resalta además que entre los casos confirmados en la provincia hay personas que ya recibieron las tres dosis del candidato vacunal Abdala, lo cual contrasta con los datos de su supuesta efectividad. No obstante, la prensa oficial señala que ello solo es “señal de que hace falta un tiempo para alcanzar la mayor efectividad de la vacuna”.

La Dra. Yenicet Chávez Rodríguez, directora Municipal de Salud en Cárdenas, declaró a la prensa oficial cubana que “este rebrote no guarda relación con la vacunación, sino con la circulación de nuevas cepas del SarsCov-2 entre la población, sobre todo la Delta. Esta última es mucho más contagiosa que el resto”.

Más turismo-más COVID-19

Del total de casos en el país reportados entre el 25 y el 28 de junio, 220 tienen fuente de infección en el extranjero, de ellos al menos 20 se reportaron en Matanzas. Y es que la provincia cuenta con uno de los mayores centros turísticos del país, actualmente abierto al turismo internacional. Cabrera Sotolongo asegura que “todo ha empeorado después de la apertura de Varadero”; los turistas, “fundamentalmente rusos, andan sin nasobucos por todo Varadero”.

La reapertura del turismo, principal fuente de ingresos de divisas al país, ha sido de las principales preocupaciones de las autoridades cubanas ante la crisis económica que atraviesa la Isla. Según las estadísticas, el turismo en Cuba se contrajo un 94% entre enero y abril de 2021, en comparación al mismo período en 2020.

Este constituye el tercer y peor rebrote de la pandemia en Cuba, en las tres ocasiones ha sido ocasionado por la reapertura del turismo. Y aunque las autoridades sanitarias pretenden esconder la realidad, llegando incluso ₋según las denuncias de decenas de especialistas₋ a camuflar las cifras de contagios y fallecidos, en todo el país los ciudadanos continúan denunciando tanto la falta de medicamentos como el colapso de los centros de aislamiento y de salud.

La respuesta del régimen ha sido “reforzar las medidas para contener el incremento de contagios de COVID-19” pero, evidentemente, no lo han logrado. La Habana lleva más de cinco meses con toque de queda entre las 9 de la noche y las cinco de la mañana, y las fronteras entre las provincias han permanecido cerradas, de manera intermitente, por más de un año.

En Matanzas, aunque existen limitaciones de movimiento, Orelvys Cabrera Sotolongo afirma que no se cumplen porque los ciudadanos necesitan salir a conseguir suministros: “la única limitación que se respeta, o que imponen realmente las autoridades, es que la policía del puente de Varadero no deja pasar a nadie después de las 12 del mediodía, excepto a los trabajadores del polo turístico, los que continúan expuestos al contagio de los visitantes del extranjero”.

Mientras, las autoridades insisten en su discurso de culpar a la población por la extrema situación sanitaria. Así lo manifestó la Directora Provincial de Salud Pública de Matanzas, Ailuj Casanova Barreto, en conferencia de prensa este lunes: “el rebrote en Matanzas es resultado de violaciones del protocolo sanitario y la poca percepción de peligro de la población”.

