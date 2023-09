MIAMI, Estados Unidos. – Más de 20.000 cubanos están varados en la ciudad de Tapachula, México, esperando realizar trámites migratorios u obtener una cita a través de la aplicación CBP One de camino a Estados Unidos, según publicó este miércoles el medio mexicano Diario del Sur.

El líder de la caravana de migrantes cubanos que arribó a Tapachula en junio de 2022, Luis García Villagrán, indicó que en la ciudad las personas varadas están realizando procesos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Además, explicó que mientras se define su situación, actualmente se puede ver a decenas de cubanos haciendo fila para comprar en supermercados, así como trabajando en pequeñas y medianas empresas de productos y servicios de la ciudad mexicana.

García Villagrán señaló que los cubanos son a quienes más les cobran los traficantes de personas para llegar a Estados Unidos, pues piensan que todos tienen un familiar que los espera en el país norteamericano y les está pagando el viaje.

La nota también incluye declaraciones de otros cubanos en Tapachula, quienes expresaron sus motivaciones para emigrar y detallaron la severa crisis que atraviesa Cuba.

Un migrante identificado con el nombre de Amílcar declaró que si bien hay cubanos que abandonan la Isla por razones políticas y eran perseguidos por el régimen, la mayoría lo hace a causa de la crisis económica.

“Si un pueblo no tiene comida, no hay de otra, el pueblo tiene que migrar y buscar un lugar en donde tengamos comida. Y en Tapachula tenemos todo lo que en Cuba no encontramos”, añadió.

Por su parte, José Luis Olvera contó que en Cuba familias enteras emigran buscando no solo comida, sino también libertad.

“En Cuba al pueblo lo tienen sin comida, el salario mínimo es de 2.500 pesos (11 dólares) y cuando vas a los bancos no hay dinero. A raíz de todo eso los cubanos empezamos a migrar para México, Europa y Estados Unidos”, aseveró Olvera.

En los últimos dos años Cuba ha sufrido la mayor crisis migratoria registrada en la Isla. Cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 cruzaron la frontera sur del país norteño 220.908 migrantes provenientes de la Isla.

Desde octubre del pasado año arribaron a EE.UU. por la misma vía otros 114.710, para un total de 335.618 nacionales cubanos.