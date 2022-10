MADRID, España.- En las últimas horas ha trascendido que otra actriz cubana participará en una importante producción de Hollywood. Se trata de Mariela Garriga, quien actuará junto a Tom Cruise en Misión Imposible 7.

Entrevistada por la revista Vanity Fair “desde el hotel en el que descansa después de una intensa semana de rodaje”, Garriga expresó: “Estoy muy feliz de trabajar con Tom Cruise y Christopher McQuarrie, que además de ser dos grandes profesionales tienen una calidad humana increíble”.

La cubana, de 33 años, explicó además que antes de que se anunciara públicamente su personaje, “estaba tranquila sabiendo que nadie sabía nada”, y “podía concentrarse en su personaje”.

“Desde que se ha hecho público, mis amistades y colegas me bombardean con felicitaciones”, relató.

La pasada semana el propio director del filme, el oscarizado Christopher McQuarrie, anunció desde Twitter la participación de Mariela Garriga en Misión Imposible 7.

La película tendrá su estreno mundial en julio de 2023.

We cannot escape the past…

Mariela Garriga#DeadReckoning I&II pic.twitter.com/M9MgtZA6iK

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) October 19, 2022