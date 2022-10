CIUDAD DE MÉXICO. – Tras pasar por los festivales de Venecia y San Sebastián, “Blonde”, una versión ficcionada de la vida de Marilyn Monroe ―basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates― fue estrenada el 16 de septiembre en Netflix. De inmediato, se convirtió en uno de los filmes más polémicos de los últimos años. Para algunos, la película es una pieza de arte excepcional, mientras que otros ―lo mismo críticos que espectadores― han destrozado la cinta.

La película de Andrew Dominik ha sido calificada de misógina, sexista, vulgar, antiabortista y de continuar la explotación de la imagen de la popular actriz estadounidense. Probablemente, una de las críticas más duras vino de la pluma de Manohla Dargis, del New York Times, quien aseguró que “dadas todas las humillaciones y horrores que sufrió Marilyn Monroe durante sus 36 años”, era “un alivio” que no tuviera que sufrir “las vulgaridades de ‘Blonde’, el último entretenimiento necrofílico para explotarla”.

Sin embargo, en lo que sí han coincidido la mayoría de los expertos es en aclamar a Ana de Armas, quien encarna a la mítica actriz estadounidense como una criatura afligida, con una salud mental frágil y disminuida por una industria que la subvaloró. Todos los aplausos (casi los únicos) han sido dirigidos a la actriz cubana. En el festival de Venecia llegaron a ovacionarla unos 14 minutos. Ahora mismo, numerosos críticos creen que De Armas podría ser nominada en la categoría de “Mejor actriz protagonista” en los Premios Óscar de 2023.

Sin importar qué suceda, su nombre ya está entre las estrellas del mundo hollywoodense. En 2020, la cubana fue invitada a formar parte de la membresía de la Academia en la rama de Actores y Actrices, tras el estreno de sus filmes “Knives Out” y “Blade Runner 2049”.

CubaNet, usando como principal fuente el blog El Cine es Cortar, resume el paso de artistas cubanos por los prestigiosos premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS).

Cubanos nominados a los Premios Óscar

Ernesto Lecuona

Uno de los músicos de referencia en la cultura cubana fue el pianista y compositor Ernesto Lecuona, quien nació en La Habana en 1896. La excepcionalidad de Lecuona fue tal que con solo 11 años compuso su primera canción y ya a los 17 se había graduado del Conservatorio Nacional con medalla de oro en Interpretación. En lo adelante ganó prestigio y éxito internacional, llegando a presentarse en las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos.

Lecuona fue el primer cubano en ser nominado a los Premios Óscar, en 1942, por la música de la película “Always in my heart”, una producción de la Warner Brothers. En la decimoquinta edición de estos galardones el compositor cubano tuvo que competir con la obra ”White Christmas”, de Irving Berlin. Finalmente Berlin obtuvo el premio por el tema que es hasta hoy la canción de navidad más escuchada y versionada.

Otra banda sonora creada por el cubano para Hollywood fue la de ”All This and Glamour Too” (1938), en la que se interpretan los temas “Siboney” y ”When You’re in Love”.

2. Néstor Almendros

Aunque no nació en Cuba, sino en España, el realizador vivió muchos años en Cuba junto a su padre el escritor y pedagogo Herminio Almendros, quien emigró como refugiado del franquismo.

Néstor cursó licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. A la par, el artista fundó el primer cine club cubano con sus amigos, el escritor Guillermo Cabrera Infante y el director de cine Tomás Gutiérrez Alea. La llegada de Castro al poder, sus conflictos con Alfredo Guevara y la censura a sus obras llevó al artista a desencantarse tempranamente del dictador caribeño y marcharse de Cuba, primero a Francia y luego a Estados Unidos.

Durante su carrera obtuvo cuatro nominaciones a los Premios de la Academia, y ganó el Óscar en el apartado de “Mejor fotografía”, en 1979, por “Days of heaven”, de Terrence Malick. El crítico del New York Times Vincent Canby lo situaba en el podio de los mejores directores de fotografía del mundo. Su obra se caracterizó por el uso de la luz natural sobre efectos ficticios de iluminación.

Néstor Almendros llegó a firmar dos largometrajes documentales contra el régimen de Castro en Cuba: “Conducta impropia”, sobre la persecución a las personas homosexuales, y “Nadie escuchaba”, acerca de las prisiones cubanas.

Andy García

Uno de los actores cubanos más populares y de mayor reconocimiento en Hollywood es Andy García. Muy joven comenzó interpretando papeles pequeños en el cine, representando a personajes de origen latino, hasta que su gran oportunidad llegó con “Black Rain” (1989). Posteriormente, se catapultó con su participación en el filme “Los Intocables”, de Brian de Palma, pero su mayor reconocimiento lo consiguió en la película de Francis Ford Coppola “El Padrino III”. El personaje de Vincent Mancini le valió una nominación a los Óscar como “Mejor actor secundario”.

Aunque Andy García (La Habana, 1956) migró con solo cinco años a Florida junto a su familia, siempre ha mantenido un estrecho vínculo con su país natal y el exilio. Tanto así, que Cuba es un tema frecuente en las entrevistas del artista, quien ha confesado que “todos los días” anhela regresar a Cuba, pero que no lo hará mientras se viva en dictadura.

“Es como preguntarle a un judío si volvería a la Alemania nazi. Todo el mundo tiene su propia razón personal para ir y no juzgo. Pero he sido crítico con ese régimen”, comentó en 2022 en una entrevista con The New York Times.

Su última visita a la Isla fue en 1995 cuando estuvo en la Base Naval de Guantánamo, con Emilio y Gloria Estefan para ofrecerle un concierto a los cerca de 16 000 balseros que se encontraban allí. Durante el deshielo, Andy hizo público su desacuerdo con la postura de Obama y declaró en ese entonces al diario español El País: “Yo siempre he estado del lado de los presos políticos, de las Damas de Blanco. Y en cuestiones cubanas, créame, nunca me he equivocado”.

Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío

En febrero de 1995, se hacen públicas las nominaciones a la edición 67 de los Premios Óscar con la sorpresa de que por primera vez una película cubana estaba en la preselección de mejores filmes de habla no inglesa. Se trataba de “Fresa y Chocolate”, filme basado en el cuento “El Lobo, el bosque y el hombre nuevo”, que fue llevado al cine por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío.

Finalmente, el galardón lo obtuvo “Quemados por el sol” (Rusia), de Nikita Mijalkov, pero “Fresa y Chocolate” representó un hito para el cine cubano y para la carrera de ambos directores y protagonistas de la película. Aunque la historia de David y Diego, no se llevó la anhelada estatuilla dorada, la cinta sí recibió múltiples premios en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano. Además, ganó el Goya como “Mejor película extranjera de habla hispana” y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Berlín.

Cubanos miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS)

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) es la institución encargada de organizar anualmente la premiación de los Óscar. Dicha institución está conformada por más de 10 000 miembros, profesionales de la industria cinematográfica, la gran mayoría de ellos con derecho al voto. Dentro de este selecto grupo también destacan artistas de origen cubano.

María Conchita Alonso

La cienfueguera María Conchita Alonso salió de Cuba con apenas cinco años y se instaló con su familia en Venezuela, donde desarrolló una carrera como modelo, actriz, cantante y compositora. Posteriormente, tuvo su debut en Hollywood, en 1984, en el filme “Moscow on the Hudson”. Alonso no solo se convirtió en una de las principales figuras hispanas del celuloide. Además de su trabajo como actriz, ganó varios discos de platino y un premio Grammy al mejor álbum de pop latino en 1993.

La actriz es una dura crítica del gobierno de Nicolás Maduro, como lo fue del fallecido Hugo Chávez. En 2014, Maduro inició un proceso para revocarle la nacionalidad venezolana a la artista.

Juan Carlos Tabío

El Premio Nacional de Cine de Cuba, en 2017 fue invitado a ser parte de la Academia. Tabío, quien murió en 2021, es uno de los principales autores del cine cubano y director de antológicas comedias como “Se permuta”, “Guantanamera” y “Lista de Espera”. Desde el humor, el cineasta supo retratar la inverosímil realidad cubana y sus contradicciones.

Su variada obra incluye también documentales y cortos de ficción.

Jorge Perugorría

El protagonista de “Fresa y Chocolate” recibió en 2016 la invitación para formar parte de la rama de Actores de la Academia. Así, Perugorría se convirtió en el primer intérprete residente en la Isla en recibir tal reconocimiento.

Desde la década del 90, el actor se convirtió en el rostro más internacional del cine cubano, acumulando hasta la fecha decenas de películas e incluso una serie en Netflix, donde da vida al detective Mario Conde.

En noviembre de 2020 se vio envuelto en medio de una polémica por participar en el plantón de cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) de Cuba. Posteriormente, Perugorría aclaró en sus redes sociales que antes de presentarse en la institución, había llamado al viceministro de Cultura “Le dije que esa reunión que reclamaban los artistas era necesaria e impostergable, por el curso que habían tomado los acontecimientos”. Esta acotación vino luego de que el viceministro, Fernando Rojas, insinuara en la televisión que él y el cineasta Fernando Pérez habían llegado hasta allí, convocados por el centro, por lo que se le acusó de actuar en complicidad con el organismo.

Edesio Alejandro

Es un reconocido y multipremiado músico, autor de célebres bandas sonoras. En 2010 fue nominado a los Latin Grammy y en 2011 a los American Grammy por la producción del álbum “100 sones cubanos”.

Según publicó la revista El Estornudo, Edesio Alejandro ha musicalizado cerca de 80 obras cinematográficas, entre las que se encuentran las películas “Clandestinos” (1987), “Hello Hemingway” (1990), “Caravana” (1992), “Madagascar” (1995), “Suite Habana” (2003), “The Whole Ten Yards” (2004) y “Martí, el ojo del canario” (2010), además de 40 obras teatro y 13 de televisión.

En 2017 fue invitado para ser miembro activo en la rama de Música de la AMPAS.

Ricardo Acosta

El editor y director cubano fue invitado a ser miembro activo de la AMPAS en 2017, en la rama de Documentalistas.

En los años 90, Acosta emigró a Canadá y durante décadas ha estado asociado al Sundance Institute, primero como alumno y luego como profesor y asesor en el Laboratorio de Edición de Documentales, y en el Laboratorio de Compositor y Diseño de Sonido, según destaca OnCuba en una entrevista.

Gloria Rolando

La cineasta, guionista e investigadora es miembro activo de la Academia en la rama de Directores desde que fue nominada en 2019. Su obra se centra en las cultura afrocubana y su legado dentro de la sociedad cubana.

Gloria es miembro también de la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, así como del Global Board Member of the Arcus Center for Social Justice Leadership del Kalamazoo College, Michigan, Estados Unidos.

Sus realizaciones se han presentado en más de 75 universidades de Estados Unidos, en las cátedras que realizan estudios sobre el Caribe y la diáspora africana, según especifica el Directorio de Afrocubanas.

Libia Batista

Desde 1994, Batista labora en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) como directora de casting. Ha trabajado en más de 30 largometrajes y cientos de cortometrajes, videoclips y comerciales. Entre ellos destacan “¿Eres Tú Papá?” , “Siete días en La Habana”, “El cuerno de la abundancia”, “Fresa y Chocolate” y “Viva”.

En 2020 fue invitada a la AMPAS en la rama de Directores de casting.

Arturo Sandoval

También en 2020 fue invitado el icónico trompetista cubano en la rama de Músicos por su labor en los filmes “Richard Jewell” y “The Mule”.

Sandoval ostenta 10 premios Grammy, seis Billboard, un Emmy y la Medalla Presidencial de la Libertad, que le fue entregada por Barack Obama, pero su música ha sido prohibida en su país de origen por sus posturas contra la dictadura cubana.

“Lo único que deseo es que haya un cambio profundo. No quisiera morirme como se murieron mis padres deseando regresar a Cuba por lo menos de visita”, dijo Sandoval a Diario de Cuba en 2021.

