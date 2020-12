Mariela Castro señala públicamente al actor cubano Erdwin Fernández

MIAMI, Estados Unidos. – Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, compartió en su cuenta de Facebook críticas al actor cubano de televisión Erdwin Fernández, hijo de la fallecida actriz cubana Nilda Collado.

La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) se hizo eco de una publicación del fotógrafo y realizador santiaguero Kwenson Joa Sierra, quien señaló a Fernández por criticar “la falta de libertades” en la Isla.

“Hay artistas que se mueven entre Miami y La Habana, pero solo defienden la libertad de expresión en La Habana. Aquí critican la ‘falta de libertades’, pero allá no se atreven a ponerse una gorrita con la imagen del Che, o un pulóver que diga ‘Abajo el bloqueo’, ni mucho menos a reconocer en una entrevista la labor de nuestros médicos. Entonces, ¿de qué libertad hablan? Pónganse su pulovito allá para creerles, o habrá que cantar como los Pasteles Verdes: Hipocresíaaaaa”.

En la publicación aparece además una foto de Fernández en Miami Beach, motivo suficiente para que fanáticos del régimen de la Isla arremetieran contra el actor.

“¿Pero este artista también? ¡Dios! Si su madre y padre lo ven apoyando los yanquis sentirían vergüenza del hijo, que le tiene que dar gracias a la Revolución por lo que es y lo que ha sido…”, escribió Elsy Herrera, usuaria del grupo de “Facebook Desmintiendo a los Enemigos de la Revolución Cubana”.

“Éste toda la vida ha sido un mediocre que ha vivido del nombre de los padres. y ahora quiere congraciarse con los vecinitos del frente para ver que tajada le toca”, comentó Raúl Yanes, integrante del mismo foro.

Las críticas contra Fernández se producen luego de que el actor defendiera públicamente el disenso en la Isla tras los sucesos que involucraron a los integrantes del Movimiento San Isidro.

“¿Es que acaso el cubano es un títere, es una marioneta, no piensa, no razona? ¿Somos tan pobres de espíritu? Es la peor ofensa que he escuchado”, sostuvo el actor en referencia a juicios emitidos por voceros del régimen cubano.

“Creer que casi 12 millones de personas tienen que pensar igual es absurdo. Poner en ese plano a cualquier cubano que opine diferente es faltarle el respeto. La diferencia de opinión es avance, desarrollo, humanidad”, añadió el actor.

Durante las últimas semanas, los medios de propaganda del régimen cubano han arreciado la ofensiva contra las voces contrarias al discurso oficial, con especial énfasis en activistas, opositores, artistas y periodistas independientes, a quienes se intenta vincular con sabotajes y actos violentos en la Isla.

