Mariela Castro prepara ‘paquete legislativo’ sobre derechos LGBTI

MIAMI, Estados Unidos.- La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro, afirmó este miércoles que el reconocimiento legal de derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) en Cuba vendrá luego de cambios en la constitución cubana.

Informa IPS que Castro dijo que “antes del último congreso del Partido Comunista de Cuba (celebrado en abril de 2016), se definió que tan pronto se cambiara la Constitución vendrían detrás todos los paquetes que están preparados de cambios legislativos”.

Las declaraciones se dieron al tiempo que la funcionaria firmaba en la sede del CENESEX un acuerdo entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Gobierno de Holanda, para implementar en el caribe la segunda fase del proyecto “Educación de la sexualidad, salud sexual y derechos humanos”.

El CENESEX lleva a cabo este programa desde 2014 y la intención es que siga por tres años más, desarrollando “acciones para reducir el estigma y la discriminación de poblaciones vulnerables mediante el acceso a la educación integral de la sexualidad, la salud sexual y garantías de los derechos sexuales y reproductivos”.

Castro recordó el trabajo que realiza el CENESEX en “el programa nacional de actividades desplegado cada año alrededor del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que cumple en 2017 su primera década”.

“Esto nos ha llevado a hacer un recuento de cómo empezamos, cuáles eran nuestros propósitos, cuáles hemos logrado y cuáles se nos están quedando atrás”, dijo la funcionaria.

Afirmó que “de alguna manera estamos avanzando y viendo resultados. El primer cambio se ve en la población cubana”.

Sin embargo admitió que se ha quedado rezagado en cuanto al “paquete legislativo” para cuando “se realicen los cambios constitucionales que están anunciados”.

Se justificó con que “tenemos muchas aspiraciones y a veces no están acompañadas de tener los grupos de trabajo suficientes ni el dominio suficiente del efecto que pueden tener determinados cambios. Estas propuestas se estudian y analizan para no hacer las cosas de forma superficial”.

La hija de Raúl Castro se ha justificado también con que “las leyes no logran modificar los prejuicios ni las conciencias” para excusar la ausencia de una legislación para el matrimonio entre parejas del mismo sexo en la Isla, en una entrevista con el diario mexicano La Jornada.

“Cuba no ha adoptado una ley a favor del matrimonio homosexual porque no se puede repetir lo que hacen otros”, dijo. Mencionó que la ley, además, no asegura “el fin de los crímenes de odio hacia ese grupo”.

Del “paquete legislativo” referido por Casto Espín no se conocieron más detalles.

La reforma constitucional, “proyectada para 2018”, incluiría cambios que conducirían a la aprobación del anteproyecto de nuevo Código de Familia y la Ley de Identidad de Género.

La comunidad LGBTI cubana ha reclamado al Gobierno el reconocimiento legal del matrimonio igualitario y las familias formadas a partir de este, incluyendo la adopción de niños por parte de parejas gay.