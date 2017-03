Régimen confirma a Biscet que no le permitirá viajar a EEUU

LA HABANA, Cuba.- El régimen cubano reafirmó este martes al líder opositor Oscar Elías Biscet, que no lo dejaría viajar Estados Unidos en abril próximo para recibir el Premio al Liderazgo en Asuntos Internacionales 2017, otorgado por el Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI).

“Me presenté en la Oficina de Emigración de Juan Delgado y Vista Alegre en el municipio Diez de Octubre, donde resido, y una oficial con grado de mayor que me atendió me notificó que no podía viajar porque estaba ‘regulado’”, indicó el Premio a la Medalla Presidencial de la libertad y Hazte Oír.

Biscet, exprisionero del Grupo de los 75, liberado en 2011 bajo licencia extrapenal, habría sido invitado por la organización CHLI para participar en una cena que tendrá lugar el próximo 26 de abril en Washington D.C, donde le sería entregado el importante reconocimiento.

El Premio al Liderazgo en Asuntos Internacionales es otorgado cada año por la directiva de CHLI a líderes que personifican los valores en los que cree la organización. En el pasado, la misma ha honrado a líderes como el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de España José María Aznar y el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence.

CHLI es una organización sin fines de lucro, fundada en 2003, con la idea de promover una mayor conciencia sobre la diversidad de pensamiento de la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Este año deseamos reconocer su digno ejemplo y su ardua defensa de la libertad y el Estado de Derecho. Deseamos agradecerle, admirado amigo, su incansable lucha por los derechos humanos”, refleja la invitación extendida a Biscet por Lincoln Diaz-Balart, Presidente del Consejo de Directores de CHLI.