MIAMI, Estados Unidos. – La diplomática estadounidense Mara Tekach, quien este viernes finalizó sus funciones como encargada de negocios de EE.UU. en Cuba, se despidió de los cubanos con un videomensaje compartido en redes sociales.

Tekach hizo un resumen de sus dos años en La Habana, donde pudo conocer de cerca el “dolor” y el sentir del pueblo de la Isla.

“He llamado a Cuba mi hogar durante dos años. En ese tiempo, he sido testigo de sus luchas y de su genuino dolor. Mi mandato fue claro: escuchar al pueblo cubano”, expresó la diplomática.

Hoy, la Encargada de Negocios Mara Tekach concluyó su misión en Cuba. En este vídeo, le envía un mensaje de despedida al pueblo cubano. pic.twitter.com/0YDHqSeBun — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) July 31, 2020

La Isla dejó muchas lecciones a la funcionaria, que supo de primera mano del acoso y la persecución contra los activistas y opositores pacíficos, señalados por el régimen por defender los derechos que son negados a millones de ciudadanos.

“Esto es lo que aprendí: no puedes decir lo que realmente piensas; quienes lo hacen pagan un precio muy caro, se sacrifican por los derechos de todos los cubanos. Cuando al gobierno no le gustan tus ideas te censuran, te amenazan, te castigan. Tu familia enfrenta graves consecuencias. La represalia está diseñada para hacerte callar. No es justo. Nadie en Cuba escapa realmente de esta represión”.

Tekach agregó que, pese a las dificultades, los cubanos conservan el poder más importante, que es “el poder del pensamiento libre”.

Por último, la diplomática dejó un mensaje a aquellos que día tras día son reprimidos en la Isla por defender sus ideas.

“No entienden que, aunque golpeen tu cuerpo, nunca podrán golpear tu mente, tu espíritu, tu amor a la Patria. Les envío mi gratitud por el diálogo que hemos tenido en estos dos años. Y lo más importante: mis deseos de que puedan sostener esa fortaleza”.

Se espera que el nuevo encargado de negocios en Cuba, Timothy Zuñiga-Brown, asuma su puesto al frente de la Embajada en La Habana durante los próximos días.

Funcionarios del Departamento de Estado aseguraron a Radio Televisión Martí que “el Sr. Zuñiga-Brown continuará promoviendo los intereses y políticas de los Estados Unidos y apoyando las aspiraciones legítimas del pueblo cubano de prosperidad, libertad y un gobierno democrático que respete sus derechos humanos”.

El diplomático, con larga carrera en política exterior, ya fungió como cónsul general en el Consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Monterrey, México; y también fue jefe adjunto de misión en países como Ecuador, Bahamas, Perú y Panamá. De igual forma, posee experiencia como parte del cuerpo diplomática norteamericano en Irak, Sudáfrica y Nueva Zelanda.