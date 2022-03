MIAMI, Estados Unidos.- El cantante cubano Manolín “El Médico de la Salsa” no sale de una polémica para entrar en otra. Después de apoyar la invasión de Rusia en Ucrania, ahora la emprendió contra los cubanos de Miami, a quienes llamó “minusválidos” que se la pasan “hablando mierda desde la distancia”.

Según el Manolín, él se fue de Miami y no pretende regresar porque no soporta que los cubanos en la Ciudad del Sol se pasen la vida pidiendo que otros hagan lo que ellos no fueron capaces, refiriéndose a Cuba y a la libertad de la Isla.

“Yo me fui de Miami y más nunca voy a ese lugar, no pude soportar más ver a un millón de cubanos hablando mierda las 24 horas del día como si les faltaran los brazos y los pies”, escribió “El Médico de la Salsa” en su cuenta de la red social de Instagram.

“Miami me da mala impresión, es como un hospital de minusválidos suplicando que otros hagan lo que no son ni fueron capaces de hacer ellos”, agrega la publicación.

“Un país lo hace su gente y no es huyendo y hablando mierda desde la distancia. Disfruten el lugar donde eligieron vivir o vengan a hacer su país. Cada pueblo hace su país”, sentenció.

La declaración del músico fue acompañada por una imagen en negro en la que ratifica algunos de los puntos mencionados: “Cubanos, un país lo hace su gente. Si se fueron disfruten el país donde están o vengan a hacer su país. Y no hablen tanta mierda. Un país lo hace su gente”.

A pesar de que la publicación tiene algunos comentarios apoyando sus palabras, muchos le han reprochado la manera en la que habla de los cubanos de Miami, porque “¡desde Miami llega mucho dinero para su gente!”.

“Se ve que en Cuba sí eres persona. Desgraciadamente miles de cubanos que viven en Cuba quisieran cambiar el país, pero no tienen herramientas para hacerlo. No en Miami, en Cuba miles siguen hablando mal del sistema”, o “Qué vergüenza llamarte cubano. En lugar de alzar la voz por tu pueblo, el pueblo que está matando la dictadura cubana, lo que haces es criticar a aquellos que defienden a los cubanos oprimidos” fueron algunos de los comentarios contra Manolín, que vivió en Miami, luego en España y ahora reside en La Habana.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.