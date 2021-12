LA HABANA, Cuba. ─ Desde el centro penitenciario Combinado del Este, ubicado en La Habana, el ciudadano Ricardo Duque Solís denuncia a CubaNet que se encuentra sin recibir asistencia médica ni los medicamentos que requiere de acuerdo a sus padecimientos.

Duque Solís, de 55 años de edad, es uno de los numerosos manifestantes que el 11 de julio salieron a las calles cubanas a reclamar libertad. Él relata que en horas de la tarde de aquel día llegó hasta la calzada de Diez de Octubre y Enamorados, en el reparto habanero de Santos Suárez, donde reside. Allí pudo ver una perseguidora volcada, a la cual le tiró una pedrada a la puerta.

“Yo pensé que las protestas se mantendrían durante todo el día”, señaló el recluso a este diario.

Ricardo Duque Solís es inspector estatal de Higiene y Epidemiología. Padece de hipertensión arterial y en el pasado sufrió un infarto cerebral. Su condición requiere determinada dieta, además de tratamiento y medicamentos que no está recibiendo en la mencionada instalación carcelaria, salvo en las contadas ocasiones en que sus familiares se los han podido hacer llegar.

El manifestante relata que fue apresado el 22 de julio en la carnicería de Diez de Octubre y Correa. Inicialmente lo llevaron para la estación de Policía de Aguilera, en el reparto Lawton del mismo municipio. Allí lo mantuvieron durante ocho días. Posteriormente lo trasladaron para el DTI de Diez de Octubre, donde lo tuvieron 15 días. “Allí lo pasé muy mal”, subraya.

“Yo soy hipertenso, tuve un infarto cerebral, y no me dieron atención médica ni medicamentos”. Y añade: “Perdí la noción del tiempo porque lo mismo me interrogaban de día que de noche o de madrugada”.

Ricardo Duque destaca que los interrogatorios tenían lugar principalmente de madrugada, para lo cual lo sacaban del calabozo “a cada rato”.

Tras 15 días en el DTI de Diez de Octubre lo trasladaron para el Combinado del Este, donde se encuentra hasta el momento de redactar esta nota. Otros manifestantes cautivos en la instalación refieren que tiene descontrolada la presión arterial.

