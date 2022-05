LA HABANA, Cuba.- Desde el centro carcelario Combinado del Este, ubicado en la capital de la isla, el manifestante del 11J Alexis Borges Wilson denunció que desde hace varios meses sufre de una pérdida de la visión para la cual no ha recibido atención médica en esa instalación.

Alexis Borges Wilson tiene 57 años de edad. Según explicó, desde que comenzaron los síntomas ha reclamado que las autoridades del mayor centro penitenciario del país lo lleven a una consulta de oftalmología, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. El manifestante destacó que la pérdida de visión que sufre es progresiva y acelerada, por lo que cada día que pasa ve menos.

Durante el estallido popular acontecido en la jornada del 11 de julio de 2021 Alexis Borges presenció cómo policías, soldados antimotines, y otros individuos vestidos de civil reprimieron la manifestación empleando como armas estacas, piedras y otros objetos.

Según ha relatado, como represalia por su participación en la manifestación fue arrestado violentamente aproximadamente a las 3 de la madrugada del 12 de julio. Asimismo, detalló a CubaNet que los agentes que efectuaron el arresto invadieron su propiedad, le rompieron la puerta trasera y allanaron su domicilio.

Posteriormente lo tuvieron prisionero durante 39 días en la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde le aplicaron diversas técnicas represivas e incluso llegaron a amenazarlo con darle un tiro en la cabeza. En ese centro de detención, según reveló, le hicieron perder la noción del tiempo. Alexis Borges Wilson fue condenado a 20 años de cárcel por el supuesto delito de “sedición”.

Una condena injusta

El pasado mes de marzo el preso político estuvo en huelga de hambre para reclamar que se anule o reduzca su sentencia de 20 años de prisión.

“Él está en huelga de hambre desde el domingo. La policía nos llamó, a la familia, para que fuéramos a verlo y lo convenciéramos de dejarla. Fueron dos hermanas de él a hablarle, pero no lograron nada. Él no quiere quitarse de eso porque dice que no acepta esos 20 años”, dijo en ese entonces su sobrina Dayana Borges Pérez.

Borges Wilson recibió su sentencia firme en marzo junto otros 128 manifestantes de las barriadas de La Güinera y Toyo, en La Habana.

De acuerdo a las Conclusiones Provisionales del órgano acusador, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte se enfrentaron con piedras y palos a la policía que había conformado un cordón de seguridad para impedir el avance de los que protestaban.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.