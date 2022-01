LA HABANA, Cuba.- “Está extremadamente delgada, pero siento alivio porque a pesar de su delicadeza ella es muy fuerte”, declaró a CubaNet Annia Zamora, madre de la Dama de Blanco y presa política Sissi Abascal Zamora, luego de visitarla en la prisión de mujeres de Matanzas conocida como “La Belloté”.

La joven de 24 años fue condenada en noviembre último a seis años de privación de libertad por los supuestos delitos de “atentado”, “desacato” y “desorden público” tras su participación en las las protestas del 11 de julio (11J) en el poblado Carlos Rojas, del municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. El 27 de diciembre de 2021, al finalizar el proceso de apelación en el Tribunal Municipal de Jovellanos, la también integrante del opositor Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, sin previo aviso, fue trasladada a la prisión, violando así los protocolos establecidos.

“La sacan constantemente a interrogatorios, en cada uno de ellos le preguntan si se arrepiente y ella contesta que no, que ella no tiene por qué estar arrepentida porque ella es Sissi Abascal Zamora, Dama de Blanco y presa política; ellos le dicen que no, que ahí todos son iguales, que no hay presos políticos, que todos son comunes, ella les responde ‘bueno, para usted, pero para mí y para el mundo yo soy una presa política ’. Y eso me da fuerzas, su convicción”, afirma la madre.

Sissi Abascal Zamora se encuentra en una celda junto a 14 prisioneras comunes. Por el momento tendrá una visita semanal, hasta que las autoridades del penal “la clasifiquen” y determinen la regularidad con que puede recibir visitas.

Annia Zamora comentó igualmente que su hija le contó las condiciones en las que fue trasladada al penal: “lo hicieron violentamente y esposada en una patrulla policial, a una velocidad increíble, la patrulla se rompió y por poco tienen un accidente, peligró su vida, por poco me matan a la niña, y eso hay que denunciarlo. Por qué la tratan así, ella no es ninguna terrorista, ella no mató a nadie, ella solo pidió libertad”, lamenta Annia.

De igual forma, dijo que hace unos días su hija pidió asistencia médica porque se sentía mal, le dolía la cabeza, la enfermera se negó a darle una duralgina para aliviarla.

“Me impresionó mucho verla tan delgada con ese uniforme; este día nunca se me va a olvidar. El 27 de diciembre fue un día muy doloroso para mí porque prácticamente me la arrancaron de los brazos, no me pude despedir de ella, pero verla hoy con ese uniforme fue peor; para una madre es doloroso dejar a su hija en esas condiciones, con ese uniforme tan desagradable, un uniforme que quien debe llevarlo es Silvia Martínez Montero (política de la policía de Jovellanos, principal testigo contra Sissi Abascal), por mentirosa y corrupta, o Díaz-Canel, no mi hija ni ningún preso político, no por el solo hecho de pedir libertad, de pensar diferente”, señaló la madre de Sissi Abascal.

“Pero, pese a todo, -añadió- Sissi tiene una fortaleza interior muy grande. Ella es muy fuerte. No es fácil, pero seguimos luchando por ella”.

Varios integrantes del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel” permanecen detenidos o en espera de juicio por participar en las protestas del 11J, entre ellos el presidente, el expreso político del grupo de los 75 Félix Navarro, quien se encuentra en la prisión Agüica (Matanzas) y tiene una petición fiscal de 15 años de privación de libertad; su hija, Saily Navarro, se halla cumpliendo medida cautelar de reclusión domiciliaria y tiene una petición fiscal de 11 años. Otros presos políticos del 11J del mismo partido son: Francisco Rangel Manzano, encarcelado en El Combinado (Matanzas), Leyslandis Puentes Vargas, quien se halla en la prisión de Canaleta (Ciego de Ávila), y su esposa, Tania Echavarría Méndez, actualmente en espera de ser trasladada a prisión; los tres fueron condenados a seis años de cárcel.

Prisoners Defenders registra 842 presos políticos actualmente en Cuba, la mayoría de ellos a raíz del 11J. Hasta la fecha, han sido enjuiciados más de doscientos, y aproximadamente la misma cantidad tienen ya peticiones fiscales, según informó el grupo de trabajo Justicia 11J.

