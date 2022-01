MIAMI, Estados Unidos.- El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, calificó este jueves de “preocupante” que Rusia pudiera trasladar misiles a países como Venezuela o Cuba por sus implicaciones para la seguridad aliada, informó la agencia española de noticias EFE.

“No es territorio de la OTAN, Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad”, dijo en una rueda de prensa el militar neerlandés.

Las declaraciones de Bauer se dan luego de que el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, dijera este jueves al canal de televisión internacional ruso RTVI que Estados Unidos y la OTAN dijeron “no” a las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartara una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.

Riabkov fue preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, fue entonces que el viceministro aseguró que su país no descarta el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. “No quiero confirmar nada (…), ni descartar nada”, expresó.

De acuerdo a la nota de EFE, Bauer afirmó no haber “visto el mensaje” de Riabkov, y que por tanto no podía dar “una respuesta militar”. No obstante, consideró “preocupante si Rusia lleva misiles a otros países que puedan tener un impacto en la seguridad”.

Rob Bauer dijo que hay que esperar ahora a que las delegaciones diplomáticas rusas vuelvan a Moscú para informar al presidente ruso, Vladímir Putin, sobre dos conversaciones que tuvieron lugar esta semana, una en Bruselas y otra en Viena, dijo EFE.

Será Putin quien “decidirá sobre el camino adelante”, afirmó Bauer. El militar consideró que las diferentes reuniones celebradas esta semana “en sí mismas, no han llevado a grandes cambios en la frontera ucraniana”. La concentración de tropas rusas que se inició en la primavera del año pasado y que continuó en otoño es “muy preocupante”, aseveró.

