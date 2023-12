LA HABANA, Cuba. – Yudeyvis Reinoso, madre cubana de un menor de dos años, ha sido amenazada por las autoridades del Gobierno de Marianao debido a sus denuncias sistemáticas en redes sociales.

Luego de ser citada por el Gobierno de su municipio de residencia este martes 5 de diciembre, a la mujer se le informó que incurría en un delito por sus directas en redes sociales donde ha exigido sus derechos y los de su hijo.

Reinoso fue amenazada con la aplicación del Decreto-Ley 370, específicamente con el inciso i del artículo 68, que prohíbe “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Además, las autoridades locales le advirtieron a la joven que si proseguía le podrían decomisar su teléfono e imponer una multa. Incluso, la amenazaron con que podría ir a prisión.

“Con eso quiero decirles que no es que me voy a callar, ni que voy a dejar de hacer mis directas, porque no las voy a dejar de hacer, voy a seguir exigiendo los mismos derechos, lo que hablando más educadamente. Cada persona sabe lo que tiene que hacer. Yo no voy a incitar a nadie ni nada, porque yo tengo a mi hijo, tengo que seguir luchando por él, pero tengo que seguir diciendo lo que está mal y planteándolo”, dijo Reinoso en una directa donde contó lo sucedido en la citación con las autoridades de su municipio.

El Decreto-Ley 370 de 2018 sobre la “informatización de la sociedad” entró en vigor en julio de 2019. Entre sus objetivos está “consolidar la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo”.

Sin embargo, las autoridades lo han utilizado para limitar la libertad de expresión en redes sociales, interrogar y multar a periodistas y voces críticas, y para confiscar sus materiales de trabajo y equipos mediante los que realizan sus denuncias.

Tal como ha señalado Human Rights Watch, varios Estados han aprobado normas similares sobre “ciberdelitos” y “ciberseguridad” que han restringido los derechos humanos y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y artistas disidentes.

“El Gobierno cubano dice que esta legislación es una medida para fortalecer su respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero esencialmente lo que busca es protegerse a sí mismo de la crítica y el disenso”, ha expresado Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

Anteriormente, el pasado 24 de noviembre, Yudeyvis Reinoso, desesperada ante la crisis alimenticia y la escasez, y preocupada por la alimentación de su hijo, acudió a la sede del Gobierno de Marianao. Al no ser recibida ni atendida por ningún dirigente, realizó una directa donde le preguntó a Miguel Díaz-Canel hasta cuándo tenía que aguantar y exigió que no justificaran más la situación con el “bloqueo” o con la falta de petróleo.

Desde entonces se han vuelto habituales sus directas, en las que denuncia las penurias que padecen las madres cubanas para brindarles un plato de comida a sus hijos y la desigualdad e injusticia que remarca la apertura de mipymes y las tiendas MLC, donde sobreabundan productos que escasean en la bodega y en establecimientos más asequibles para estas madres y el cubano promedio.

Este tipo de denuncias y protestas de madres cubanas preocupadas por la alimentación de sus hijos es cada vez más común. Este año quedaron documentadas en redes sociales varias de estas manifestaciones en respuesta a la crisis, que han ido desde directas denunciando la situación, bloqueo de calles y autopistas, protestas frente a sedes de gobiernos locales y ministerios, entre otras.

“Voy a seguir diciendo que los niños necesitan leche, necesitan comida, necesitan medicamentos, necesitan de todo. Ya estamos a 5 [de diciembre] y no ha venido nada a la bodega… Y tengo que cuidar por el bienestar de mi hijo, de no incurrir en un delito, para no ir sancionada y perder a mi hijo. Entonces yo voy a seguir planteándolo todo de una manera más educada, para que no tengan por dónde cuestionarme… A la hora de la verdad mi hijo es el que va a sufrir que yo no esté al lado de él. Yo no tengo miedo absolutamente de nada, lo dije desde el primer día, pero él aún chupa teta… y por él estoy dispuesta a seguir luchando”, concluyó Reinoso en la directa de este martes.

