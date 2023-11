MADRID, España.- Una madre cubana explotó en redes sociales contra el mandatario Miguel Díaz-Canel porque no tiene comida para alimentar a su hijo de un año y once meses.

La cubana, residente en el municipio Marianao, La Habana, ha colapsado por los atrasos en la venta de alimentos de la canasta básica: este mes, a día 16, “no ha venido el arroz, la leche de los niños no viene completa, no ha venido el aceite del mes, no ha venido la compota”.

La mujer, identificada como Yudeyvis Reinoso, tampoco cuenta con culeros para su hijo, porque la única tienda en Marianao que tiene culeros no se los vende a ella pues no le corresponde comprar ahí. “No te los despachan, te dicen rotundamente que tú no compras ahí”, explica citando la respuesta de la tienda.

“Dígame, Díaz-Canel, qué hacemos las madres cubanas que no podemos comprar culeros, que no tenemos pollo para los hijos, que no les podemos hacer un jugo porque no hay azúcar”, pregunta la mujer indignada.

Reinoso no trabaja para poder cuidar a su hijo, y vive con cinco personas, dos de ellas son sus abuelos que cobran una chequera de 1.570 pesos. “¿Qué son 1.570 pesos? Dígame, presidente”, dice también.

La madre también habló de la crisis de medicamentos. “Los médicos te dan la receta y te dicen, `mira a ver si encuentras (el medicamento) en una farmacia”, señaló en este sentido.

Ante toda esta miseria, la mujer dijo “estar cansada de aguantar callada lo que están viviendo todas las madres en este pueblo cubano”. Y aseguró que a partir de ahora no se callará, hasta que solucionen sus problemas, “porque ya es una falta de respeto lo que tienen”. Aseguró que “ya no tiene miedo”, que no tiene miedo a que se la lleve la policía.

“Di que tú no puedes con el país, di que vas a hacer las cosas como te da la gana y ya”, dijo Yudeyvis Reinoso dirigiéndose al dictador cubano.

A finales de octubre pasado un grupo de madres en Maisí, provincia de Guantánamo, realizaron una protesta contra el régimen de la Isla y denunciaron la escasez de alimentos que enfrenta el pueblo.

Las cubanas salieron a la calle junto a sus hijos, bloquearon una carretera con tanques de agua (muchos de ellos vacíos) y permanecieron paradas en la avenida con el objetivo de impedir el paso de vehículos.

Varios videos de la protesta compartidos por la usuaria Yadiuska Domínguez en Facebook, muestran a los guantanameros reclamando “¡Agua y comida!” en medio de aplausos y la algarabía de los manifestantes. “¡Nos estamos muriendo de hambre!”, expresó una de las madres.

En los últimos años la grave crisis económica, sanitaria y energética que atraviesa Cuba, sumado a la falta de libertades y derechos, han motivado al pueblo a manifestarse cada vez con más frecuencia contra el Gobierno.

