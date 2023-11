MIAMI, Estados Unidos. – Un grupo de madres cubanas protestó este viernes ante la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en el Vedado, La Habana, donde exigieron “mejor calidad de vida” y atención médica para sus hijos.

En varios videos de Facebook, transmitidos en directo por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, se ve a un grupo de madres con sus hijos, que se va volviendo más numeroso poco a poco.

Salcedo Verdecia denunció que varias de las madres habían sido detenidas y exigió que fueran liberadas para aceptar la invitación de un funcionario del MINSAP, que se presentó ante ellas, y acceder a la institución.

“Lo único que pedimos es que nos atiendan por los casos de nuestros niños. Estamos exigiendo mejor calidad de vida. Exigimos que ahora mismo nos den una respuesta”, dijo en una de sus directas la activista.

Hasta el momento no hay más detalles sobre lo sucedido ante la sede del MINSAP ni sobre la detención denunciada por Salcedo Verdecia.

También este viernes trascendió la protesta de Yudeyvis Reinoso en la sede del Gobierno Municipal de Marianao, en La Habana. La cubana, madre de un menor de edad, se presentó ante la institución para exigir respuestas sobre el retraso en la distribución de leche.

“De aquí no me voy a ir hasta que alguien me atienda”, dijo Reinoso en una directa. “Está bueno ya el abuso que tienen con el pueblo cubano. Es una madre que está reclamando los derechos de su hijo. ¿Hasta cuándo, Canel, hasta cuándo tengo que aguantar? Ando con mi hijo y nadie me puede dar solución. Y dicen ustedes que los niños son la esperanza del mundo. Aquí estoy, no me digan que es más el bloqueo, estoy en el Gobierno y nadie me puede atender”, aseguró la joven.

La pasada semana, Reinoso ya había “explotado” durante una transmisión en vivo por sus redes sociales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien cuestionó por la carencia de alimentos y de productos de primera necesidad que padece.

La joven, de 27 años de edad, es madre soltera de un niño de un año y 11 meses de edad y vive junto a sus dos abuelos de 65 años y un tío con discapacidad.

Cada vez son más frecuentes en la Isla las protestas de madres que exigen alimentos, vivienda y atención médica para sus hijos.

En octubre se viralizó la protesta de un grupo de madres en Maisí, Guantánamo, que reclamaban el cese de los apagones y se quejaban por la escasez de alimentos y la falta de agua.

“Nos están matando de hambre y sed”: madres cubanas protestan con sus hijos En esa ocasión, las cubanas salieron a la calle junto a sus hijos, bloquearon una carretera con tanques de agua (muchos de ellos vacíos) y permanecieron paradas en la avenida con el objetivo de impedir el paso de vehículos.

Varios videos de la protesta compartidos por la usuaria Yadiuska Domínguez en Facebook motraban a las guantanameras reclamando “¡Agua y comida!” en medio de aplausos y la algarabía de los manifestantes. “¡Nos estamos muriendo de hambre!”, expresa una de las madres.

En los últimos años la grave crisis económica, sanitaria y energética que atraviesa Cuba, sumado a la falta de libertades y derechos, han motivado al pueblo a manifestarse cada vez con más frecuencia contra el Gobierno.

