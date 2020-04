MIAMI, Estados Unidos. – Luis Ángel Cruz Gómez, locutor de Radio Sancti Spíritus, fue multado con 100 pesos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cuando se dirigía a una panadería de esa ciudad del centro del país.

Cruz Gómez fue multado por haber incurrido en el delito de “peligro de propagación de epidemia”, un cargo menor impuesto por las autoridades de la Isla a todos aquellos que, supuestamente, violen las normativas establecidas en tiempos de coronavirus.

“Ayer domingo, pasadas las siete, camino a la panadería especial. Como de costumbre, me detengo en el paseo a revisar mi teléfono y por sorpresa ellos se acercan y me imponen una multa de cien pesos, supuestamente por peligro de propagación de epidemia”, escribió el locutor en su perfil de Facebook.

El hombre agrega en su publicación que, aunque intento explicar que se dirigía a comprar pan, los agentes de la policía de Sancti Spíritus hicieron caso omiso.

“Trato de explicar que a esa hora voy a comprar el pan, parecen no escuchar, no veo estén programados para eso. ¿Cómo se explica que cerca de las ocho aún está abierta la panadería? Pero no entienden, a mí y a otros, la misma medida, perdí mis derechos ciudadanos o nunca los tengo, les pareció tan peligroso que hasta yo me asuste.”

Luis Ángel Cruz Gómez lamentó la situación y señaló que no es justo que se multe a los ciudadanos en medio de la difícil situación que atraviesa el país en medio de la pandemia.

“Creo que no es justo es extremismo y abuso de poder, más aún viendo como a diario se tienen que aglomerar cientos de personas en interminable fila para poder comprar un pedazo de pollo o un pomo de aceite. Allí el riesgo mucho mayor, eso no lo entienden… ¡Qué pena! Esta epidemia la vamos a vencer, estoy seguro, pero la ignorancia, el extremismo y el irrespeto del que fui víctima… ¿quién lo notifica?”, finaliza el texto.

Muchos cubanos han denunciado la imposición de multas por no llevar “bien puesto” el nasobuco cuando transitan por la vía pública.

La pasada semana, una enfermera de La Habana Habana reveló a CubaNet que su hijo será sometido a juicio ejemplarizante por retirarse el nasobuco para fumar un cigarro.