Enjuiciarán a joven cubano que se retiró el nasobuco para fumar

LA HABANA, Cuba. – Una enfermera cubana denunció este lunes que su hijo fue arrestado arbitrariamente por la Policía del municipio Habana Vieja. El joven se encuentra recluido en el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac y será sometido a juicio ejemplarizante por retirarse el nasobuco para fumar un cigarro.

“Estábamos en la parada y él se bajó el nasobuco y se puso a fumar. Pasaron tres carros de la Policía; dos siguieron de largo pero uno viró. Se lo llevaron sin preguntarle y sin decirle nada”, contó Yirandis Ribaleido Colach, esposa del detenido.

Fabián Grunet García fue trasladado a la estación policial de Cuba y Chacón, pero sus familiares no obtuvieron esa información hasta horas después del suceso, pues los oficiales de la Policía no ofrecieron detalles durante el arresto.

“Supe de su paradero porque me dirigí a la unidad de Zanja. Buscaron en la computadora y me dijeron que estaba en la unidad de Cuba y Chacón… y desde que llegué ahí me maltrataron de la peor forma”, denunció Lorenza Grunet García, la madre del joven detenido.

La mujer detalló a CubaNet que fue expulsada de la estación policial cuando intentaba obtener información sobre la situación de su hijo.

“El oficial de guardia me engañó, eso es lo primero. Me dijo que mi hijo estaba allí por desacato, por desobediencia. Y, al final, ese no era el motivo, sino que se había quitado el nasobuco”, aseguró.

Además, la enfermera denunció el hacinamiento que sufrió su hijo mientras estuvo arrestado junto a otros 25 detenidos, en un pequeño cuarto de la institución policial, a pesar de las medidas de distanciamiento social orientadas por las autoridades de Salud Pública.

“Tenían a más de 25 hombres en un cuartico. Supuestamente, están velando por el uso del nasobuco, pero allí mismo puede transmitirse la enfermedad: están todos acumulados en un solo lugar y entre uno y otro no hay ni 10 centímetros de distancia”, denunció la enfermera.

Asimismo, Grunet García indicó que su hijo sería sometido a un juicio ejemplarizante, según le comunicó la Policía, para que todos entendieran que no se pueden andar sin nasobuco en la vía pública.

“Yo sé que tenemos que tomar medidas contra el coronavirus pero, por eso, no hay que reprimir y maltratar a los ciudadanos, que es lo que está haciendo la Policía actualmente”, detalló.

Por su parte, las fuerzas policiales cada vez se hacen más visibles en las calles de la ciudad. Además de patrullar de un lado a otro para exigir el uso del nasobuco a las personas, también se encargan de organizar las colas de personas que intentan adquirir productos de aseo y alimentos en las tiendas.

En tal sentido, la Dama de Blanco Micaela Roll denunció recientemente al portal digital ADN Cuba que fue multada con 300 pesos luego de quitarse el nasobuco por un momento, mientras hacía una cola para comprar pollo.

Entretanto, muchos cubanos también han denunciado en sus redes sociales la imposición de multas por no llevar “bien puesto” el nasobuco cuando transitan por la vía pública.

El régimen de Díaz-Canel apuesta nuevamente por la represión como medida de control sobre los ciudadanos, en aras de frenar los contagios por COVID-19. Ya amenazó con condenar hasta cuatro años de cárcel a las personas que difundan supuestas noticias falsas o “predicciones maliciosas” relacionadas con la pandemia.