Llueven críticas al embajador español en Cuba tras honrar a Fidel Castro

MIAMI, Estados Unidos.- El embajador español en Cuba, Juan José Buitrago, ha recibido una andanada de críticas de numerosos sectores y ciudadanos por su reciente visita a la tumba de Fidel Castro, enmarcada en una gira por el Oriente cubano.

Buitrago se tomó una foto frente al monolito donde se guardan las cenizas del dictador, que rápidamente recorrió las redes sociales.

Efusivo y cariñoso recibimiento de los alumnos de la escuela Abel Santamaría de Santiago de Cuba al Embajador de España y otros miembros de la Embajada ¡Gracias a todos! pic.twitter.com/OZLhF434it — EmbEspCuba (@EmbEspCuba) 13 de febrero de 2018

“Gestos como este envían un mensaje insensible e indolente a las miles de víctimas del castrismo, a los demócratas y sobre todo a los millones de cubanos que anhelan liberarse de la etapa más triste y más oscura de la historia cubana, que fue instaurada precisamente por Fidel Castro”, criticó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a través de un comunicado.

“La diplomacia tiene que distinguirse por el buen discernimiento y la prudencia. Estas declaraciones, unidas a la foto publicada, no sólo no benefician a la imagen de España, sino que la comprometen. Y tan importante como ello es que no hace honor al sufrimiento de muchos españoles que también vivieron bajo una dictadura, ni al esfuerzo de millones de españoles que supieron construir una democracia con derechos y libertades”, añadió la organización.

Embajador y delegación que le acompaña se reúnen con equipo de Vicepresidenta de Asamblea Provincial del Poder Popular de Holguín. pic.twitter.com/qOCxEHWjlq — EmbEspCuba (@EmbEspCuba) 16 de febrero de 2018

El jefe de la diplomacia de España en la isla, que ha estado en el cargo alrededor menos de un año, sustituyó a Juan Francisco Montalbán. En su recorrido por el Oriente cubano ha visitado varias instalaciones y la sede de organizaciones oficiales.