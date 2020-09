LA HABANA, Cuba. – Luego de más de 48 horas detenido e incomunicado en la Tercera Unidad Policial de Santa Clara, Raux Denis Rodríguez Rodríguez fue liberado este lunes 7 de septiembre.

El joven declaró que los oficiales le impusieron una multa de 200 pesos. Le dijeron que si no la pagaba, no acabaría el proceso en su contra.

Raux Denis, activista del Movimiento Juventud Despierta y del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue detenido en la tarde del sábado en el parque Vidal de Santa Clara, provincia de Villa Clara, por, supuestamente, no llevar puesta la mascarilla sanitaria.

Esto fue desmentido por su amigo Eduardo de la Pedraja García, quien afirmó que el motivo había sido que Raux Denis Rodríguez había hecho un “comentario contra el gobierno” cuando los policías le querían imponer la multa “por gusto, porque él si la llevaba bien puesta”.

“Esto no le gustó a los policías, se pusieron agresivos y nos montaron en la patrulla”, relata de la Pedraja García.

Ambos jóvenes fueron detenidos violentamente. Rodríguez declaró que recibió dos golpes en la cabeza y en la celda de la estación policial varios oficiales del Ministerio del Interior (MININT) amenazaron con golpearlo.

De la Pedraja García fue liberado pocas horas después, pero Rodríguez permaneció detenido, acusado de “desacato”, un delito tipificado en el Código Penal en el Artículo 144.1 y 1441.2.

En el momento de la detención, los oficiales del MININT no comunicaron los cargos ni instruyeron sobre los derechos que les asistían. Asimismo, lo mantuvieron incomunicado hasta pocas horas antes de ser liberado, cuando a Rodríguez le permitieron llamar a su madre para notificarle que le harían un juicio sumario.

“Me dijo que lo trataron como a un perro”, afirmó Mayelín Rodríguez, madre de Raux Denis, luego de comunicarse con él vía telefónica. Sin embargo, pocas horas después, el joven fue liberado con solo una multa.

“Desacato en tiempos de COVID, fue el delito por el que me dijeron que me iban a condenar a un año y medio de privación de libertad ‒declaró Raux Denis Rodríguez‒; según ellos, como estamos en medio de una pandemia, las sanciones que dicte el tribunal se doblan, es decir, que si normalmente por ese delito me pueden condenar hasta un año de prisión, pues sería el doble de esa sanción. Pero yo no hice nada, yo no cometí ningún delito”.

Raux Denis Rodríguez Rodríguez no recibió explicaciones sobre el cambio en el procedimiento, pero supone que se haya debido al Habeas Corpus presentado por su madre en la mañana de este lunes en el Tribunal Municipal de Santa Clara, así como a la presión ejercida en las redes tanto por los activistas de derechos humanos como por organizaciones internacionales como Prisoners Defenders..

“Estoy agotado, ni me bañé ni comí nada en todo ese tiempo, me negué a comer comida de preso; pero seguiré dando el berro en las calles, esta dictadura tiene que acabar”, afirmó.