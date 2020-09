MIAMI, Estados Unidos. – Aníbal Riveaux Figueredo fue “secuestrado” en su vivienda por agentes del régimen cubano tras distribuir girasoles entre la población santiaguera, según denunció el pasado viernes el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

El opositor se encontraba descansando en su hogar cuando un operativo policial cercó la vivienda. Luego, efectivos policiales lo llevaron arrestado sin presentar los documentos legales correspondientes. “Dando las órdenes se encontraban los esbirros Pagán, Adriel y Wilber. Me sacaron esposado y a golpes”, denunció Riveaux en conversación con CubaNet.

“Me llevaron por la carretera turística hasta llegar a las cercanías de Punta Gorda. Allí me bajaron, en una parte que tiene de un lado el mar y de otro el monte”, contó el opositor.

Riveaux también denunció que durante el arresto fue torturado física y psicológicamente por oficiales de la Seguridad del Estado. Utilizando una soga, lo amarraron del tronco de un árbol y el otro extremo de la cuerda lo anudaron en el auto, aseguró el opositor.

“Arrancaron el carro para arrastrarme y yo me tiré en el suelo. Les grité que ya acabaran conmigo, que me mataran, y luego de varios minutos acelerando pararon. Luego Adriel y Pagán me levantaron del suelo y comenzaron a darme muchos golpes, uno tras otro, sin parar”.

“Yo seguí diciendo que me mataran, porque si me dejaban vivo continuaría luchando por el fin de la tiranía”, apuntó el opositor.

Aníbal Riveaux comenzó a militar en la UNPACU en el año 2012. En agosto de 2016 fue condenado a un año de privación de libertad por negarse a pagar multas que le fueron impuestas por realizar protestas pacíficas públicas y distribuir en las calles impresos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El último acto represivo contra el opositor se debe a su trabajo previo a este 8 de septiembre, cuando la UNPACU y Cuba Decide convocan a varias actividades como parte de la llamada “Revolución de los Girasoles”.

José Díaz Silva denuncia represión contra el MONR

José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) confirmó a CubaNet que este martes el activista Manuel Santana Vega fue detenido. El pasado domingo, la Seguridad del Estado habría intentado realizar un acto de repudio y luego arrestar al opositor, pero sus vecinos lo impidieron.

“El grupo de matones encabezado por el represor conocido como Mochilita entró a la casa de Manuel y a punta de golpes lo sacaron. También a su hermana Daimaris Santana se la llevaron. Hasta ahora desconocemos sus paraderos”, indicó Silva.

Según el líder opositor, en las afueras de la vivienda de Santana Vega este lunes permanecía un operativo policial. Por su parte, miembros de la brigada de respuesta rápida realizaron un acto de repudio contra la familia del activista.

El líder del MONR y promotor de Cuba Decide también aseguró que en la madrugada del lunes agentes de la Policía política pintaron la fachada de la vivienda de Santana. Al amanecer, el propio Santana borró la pintada y escribió encima “Abajo Castro”.

Los días 3 y 5 de septiembre fueron detenidos otros dos miembros del MONR: Humberto Michael González y Diosbel Veliz. Ambos fueron llevados a estaciones policiales donde fueron multados con cuotas de 2000 pesos en CUP.

Otro de los multados fue Pedro Wenceslao de la Guardia, de 65 años de edad. El opositor fue detenido este lunes y amenazado con prisión en caso de negarse a pagar la cuota. Mientras tanto, Ángel Castro permanece en el VIVAC, a la espera de ser trasladado a la prisión 1580 en La Habana.

Recientemente Castro fue sentenciado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato”. Varios días atrás, Díaz Silva denunció que el preso político fue golpeado en el VIVAC por negarse a cumplir el “reglamento disciplinario”.

El MONR es uno de los grupos que confirmó su participación en la convocatoria lanzada por la UNPACU y Cuba Decide para este martes 8 de septiembre, como parte de la “Revolución de los Girasoles”.