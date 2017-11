Liberado bajo fianza el artista Luis Manuel Otero

MIAMI, Estados Unidos.- El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado bajo fianza en la tarde de este jueves tras haber sido detenido el pasado lunes, informa 14ymedio.

Otero fue acusado por “receptación”, luego de que la policía encontrase materiales de construcción que consideró “de dudosa procedencia” en un registro realizado en su casa en La Habana Vieja.

El artista declaró a 14ymedio que durante su encierro se mantuvo tres días sin comer como reclamo por lo que calificó como una “injusta detención”. La fianza a pagar fue de mil pesos.

Además denunció: “Compartí la celda con otras personas mientras estuve detenido. Nunca me permitieron hablar por teléfono y ni siquiera me facilitaron productos de aseo: pasta dental, jabón y esas cosas”.

Otero Alcántara fue trasladado al Vivac desde el martes en la noche. En ese centro penitenciario, ubicado en las afueras de La Habana, afirma haber sido sometido a múltiples interrogatorios.

“La Seguridad del Estado intentó convencerme anoche para que dijera que alguien me vendió las cabillas que ellos ocuparon en mi casa. Querían nombres. Me decían que si ‘hablaba’ solo me multarían y todo quedaría ahí, pero no lo hice”, contó el joven artista, organizador de una bienal alternativa.

En su caso, relata Otero Alcántara, los sacos ocupados por la policía, junto a otros materiales de su taller artístico, están justificados con unos papeles entregados por su tía.

Tras salir de la cárcel, el artista ha asegurado que “la bienal va”.