Liberada Tania Bruguera tras 10 horas de detención arbitraria

LA HABANA, Cuba. – La artista performática cubana Tania Bruguera ha sido liberada después de pasar más de diez horas en la estación de policía de San Miguel del Padrón.

Bruguera había sido poco después de las seis de la mañana, cuando se disponía a salir de su casa para, más tarde, participar en la manifestación pacífica convocada en frente al cine Yara.

“Hice Huelga de palabras mientras Kenia hablaba sin parar”, dijo.

La artivista denuncia que la represora Kenia María Morales Larrea, que acosa a varios artistas, tuvo lo que clasifica como “una conversación morbosa”.

“Trató de que me sintiera mal. Me habló de mi madre, de que éramos unos mediocres, de que yo no era una artista, de que a mí no me seguía nadie, pero yo no hablé. Fueron las típicas amenazas”, agrega.

Posteriormente, Bruguera fue llevada a una silla en el depósito, donde se encontró con el científico Oscar Casanella, detenido mientras hacía una directa.

“Intentaron que firmara una acusación de Alteración del orden público”, pero la artista se negó. De todo el tiempo que estuvo en la estación solo fue internada en el calabozo aproximadamente una hora.

El acoso sobre Tania Bruguera había comenzado hacía 24 horas antes, cuando dos oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en su casa a intentar disuadirla de no asistir a la marcha pacífica.

Las publicaciones de la artista en su página de Facebook contaban cómo la policía política insinuaba sobre posibles enfrentamientos violentos o desmintiendo los hechos violentos de los que fueran objetos Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo este mismo mes.

Pese a que la represora Kenia dijo a Bruguera que a ella no la seguía nadie o que “todo fracasó porque no hay un líder”, la artista reveló a CubaNet: “eso es justo lo que más me gusta, que no hay nadie a quien seguir y la gente se enfrenta porque quiere”.

El arresto de Bruguera había sido denunciado desde horas tempranas por usuarios de Facebook y Twitter.

Este martes, más de una veintena de activistas y opositores cubanos fueron arrestados por el régimen de la Isla cuando se disponían a manifestarse pacíficamente por la muerte del joven Hansel Hernández, ultimado la pasada semana en Guanabacoa, La Habana, por un agente de la policía.

Varios periodistas independientes también permanecieron bajo arresto domiciliario luego que agentes de la policía y la Seguridad del Estado les impidieran desplazarse hacia los puntos de manifestación.