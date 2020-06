Arrestos y amenazas impiden protesta contra violencia policial

MIAMI, Estados Unidos. – Este martes, activistas y miembros de la sociedad civil independiente cubana que habían expresado sus intenciones de participar en una manifestación pacífica contra la violencia policial, en protesta por el asesinato del joven Hansel Hernández, han sido detenidos o amenazados por la Seguridad del Estado.

Con la etiqueta #30JunioCuba, usuarios de Facebook y Twitter han denunciado el arresto de la performer Tania Bruguera. Su página oficial de Facebook publicó a primera hora de este martes que la artista había sido arrestada a las 6:17 a.m. cuando salía de su casa “por militares o policías vestidos de civil”.

Bruguera había condenado el asesinato de Hansel Hernández a manos de la Policía y había confirmado previamente su participación en la protesta contra la violencia policial.

REPRESION #30JunioCubaTania Bruguera ha sido llevada (aún no sabemos si por militares o policías vestidos de civiles… Posted by Tania Bruguera on Tuesday, June 30, 2020

Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), denunció en Facebook que había pasado “una noche fría de calabozo” en la Unidad de la Policía Nacional revolucionaria (PNR) de Zapata y C.

“Acabo de ser depositado en mi domicilio como un bulto. Anoche cuando salí a botar la basura aproximadamente las 10:30 p.m. fui secuestrado por agentes del Estado, un oficial del departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado con un agente de la Policía me identificaron y me llevaron para la unidad”, publicó Madrazo Luna poco después de las 7:00 de la mañana de este martes.

El activista antirracista también denunció que la Policía política le había impuesto una orden de limitación de movimiento. “No van a permitir protestar (por)que no hay rebeldía de ningún tipo, quien proteste hoy se va (preso) hasta por propagación de epidemias”, indicó Madrazo Luna que le había comunicado el mayor Alejandro, conocido por encargarse d ela represión contra activistas, periodistas y artistas en la capital cubana.

“Ahora fui escoltado hasta mi casa. De salir en las próximas horas puedo ser procesado penalmente pues así lo dispone la Ley en tiempo de emergencia y de guerra. La Avenida 23 ahora es un panal de patrullas policiales y agentes (que están) identificando (a las) personas que les pueden resultar sospechosas”, detalló Madrazo Luna.

Tengo muchisima #rabia al igual que muchisimos #ciudadanos de este pais.Rabia e #indignacion por la #indiferencia de un… Posted by Juan Antonio Madrazo Luna on Tuesday, June 30, 2020

La periodista de CubaNet, María Matienzo, también denunció en su cuenta de Facebook que tanto ella como la activista Kirenia Yalit Nuñez Pérezse han sido notificadas de que no pueden abandonar su hogar.

6:18 am el tal mayor Alejandro nos toca a la puerta para prohibirnos salir#30JunioCuba Posted by Maria Matienzo on Tuesday, June 30, 2020

Desde este lunes, varios usuarios de Facebook confirmaron inusuales movimientos policiales en La Habana, supuestamente motivados por la convocatoria de la oposición y la sociedad civil para protestar de manera pacífica este martes en las afueras del cine Yara.

La noche de este lunes la actriz Lynn Cruz alertó en su muro de Facebook: “Acabo de ver pasar camiones antimotines por la calle 17 en El Vedado. Una hilera larga”.

También en la noche de este 29 de junio, la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrera, residente en Matanzas, denunció un operativo policial que le impedía salir de su casa. “Hace apenas unas horas llegó este operativo a las cercanías de mi vivienda para impedir que salga de la provincia y menos de mi vivienda. Como mi casa no es calabozo, cuando tenga que salir lo haré. Todos sabemos que es por la convocatoria de mañana. Esto se llama MIEDO DEL RÉGIMEN a un estallido social”, escribió.

También el activista y fotógrafo Ariel Maceo Tellez denunció en su perfil de Facebook que dos agentes de la Seguridad del Estado lo habían despertado este martes. “Estoy de arresto domiciliario en mí casa durante ocho horas y no sé porque. Yo no he hecho nada malo”, escribió.

Al menos otra decena de periodistas, activistas y artistas independientes han confirmado en sus redes sociales amenazas, despliegue de operativos policiales o arrestos domiciliarios que les impiden salir de sus casas y participar en la protesta contra la violencia policial.