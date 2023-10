LA HABANA, Cuba. – Con indignación y voz enérgica, Manuel Regoifedo Pupo, un anciano holguinero de 89 años, habla con CubaNet sobre la aguda crisis que azota a Cuba y que afecta particularmente a grupos vulnerables como niños y ancianos.

“Esto se ha puesto muy duro. Todo está muy caro. Este país es una desgracia que no tiene para cuando acabar”, lamenta.

“Mi pensión es de 1.528 pesos mensuales”, apunta Manuel. “Quiere decir que para que me alcance tengo que gastar 50 pesos diarios, algo que es imposible por los elevados precios actuales”, se explica.

Para brindar datos más concretos, Manuel cita ejemplos de su propia experiencia. “Hoy compré un repollito [col] chiquitico que me costó 150 pesos. Esa cifra equivale a tres días de mi chequera durante los que no puedo comprar nada más. ¿Tú crees que un ser humano se pueda alimentar tres días con un repollo chiquito?”, se pregunta.

“Si me como un pastel de 80 pesos ya estoy cogiendo 30 del día de mañana y 50 de hoy. En los merenderos cada mantecado vale 10 pesos. Una raspadura y un panqueque cuestan de 15 a 20 pesos. Todo muy caro. Así no se puede vivir. Eso no lo ve nadie”, se lamenta.

Manuel Regoifedo Pupo (Foto: CubaNet)

El anciano se siente desprotegido, sin una vía o un lugar donde reclamar. “Ahora el Gobierno ha arrendando las cafeterías y no puedes reclamarle a los vendedores. El vendedor se justifica con que está pagando el arrendamiento, la patente y que la materia prima es muy cara”.

Entre los errores y las malas decisiones gubernamentales, Manuel menciona la Tarea Ordenamiento, un paquete de medidas económicas antipopulares aplicadas por el Gobierno a principios de 2021 y que siguen acrecentando la crisis, el hambre y el número de personas en situación de calle.

“Eso fue lo que desgració esto. Antes de esa medida se vivía más o menos. Un guarapo era barato, un dulce costaba un peso. Ahora las pensiones no pueden pagar ningún precio y los ancianos pasamos hambre”.

Bruscamente, y haciendo referencia al Gobierno, se lleva la mano izquierda a la cabeza una y otra vez. “No analizan porque ellos lo tienen todo garantizado”, dice.

Manuel se jubiló como profesional de la Estadística y desde sus conocimientos calcula y analiza los pésimos resultados de la Tarea Ordenamiento. “El salario de los trabajadores lo subieron cuatro veces y la pensión y la asistencia social la incrementaron hasta cinco veces. Pero al mismo tiempo subieron cinco veces el precio de los productos de la canasta básica. Por ejemplo, el arroz de 25 centavos lo subieron a siete pesos, los huevos de 15 centavos a 2,20 la unidad”.

“Lo indignante es que los más afectados son los niños que pagan los mismos precios elevados por los productos de la canasta básica. [Las autoridades] hicieron un mal cálculo, un cálculo terrible. Aquí nos morimos ni se sabe de qué. Por eso la gente se está yendo del país. Esto no hay quien lo resista”, termina.