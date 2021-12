MIAMI, Estados Unidos. – La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) publicó un comunicado oficial este martes en el que reconoce la violencia machista en la Isla y alude a las denuncias por abusos sexuales contra el trovador Fernando Bécquer, pero sin mencionar su nombre ni el medio donde se hicieron públicos los testimonios en su contra.

“Hace pocos días sonaron las alarmas: varias mujeres cuentan sus historias de vida, cuando fueron ultrajadas sexualmente, y aunque han pasado los años, las cicatrices continúan abiertas. Son historias muy dolorosas. Ellas muestran la cara peluda del machismo y lo confirman. Corresponde a ellas y a la justicia cubana encausar el proceso legal con las pruebas suficientes hasta encontrar la verdad de tan lamentable suceso”, reza el comunicado.

La organización indica que “diversas son las personas que, desde instituciones y la sociedad civil, se han pronunciado en contra de sucesos como estos, lo cual demuestra que en nuestra sociedad crece la conciencia en contra de esos hechos”.

De esa forma, la FMC también reconoce que, “a pesar de todo cuanto se trabaja en el plano jurídico, educativo y social” Cuba “no escapa” de “la discriminación y la violencia por razones de género [que] se expanden por el mundo con sus distintas manifestaciones: económicas, físicas, sicológicas, sexuales…”.

“Para estos casos en Cuba no existe ni existirá tolerancia. Los diversos instrumentos jurídicos vigentes en el país permiten enfrentar la violencia de género y otras conductas asociadas a esta”, indica la organización oficial del régimen cubano.

En ese sentido, la organización indica que “los órganos correspondientes cumplen su función para esclarecer este y otros hechos” y que “mantiene sus puertas abiertas a todas aquellas personas que, siendo víctimas de la violencia de género, necesitan ser escuchadas y acompañadas en ese proceso”.

Por otro lado, y según la FMC, el Estado cubano hace gala de voluntad política “para enfrentar la violencia contra las mujeres en toda su amplitud”, lo que quedaría registrado, según la organización, en el texto de la Constitución de la República y en el Decreto Presidencial 198, que contiene el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

Asimismo, la FMC alaba su propia red de Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, las cuales condenarían “todo tipo de violencia, y, ante estas manifestaciones delictivas, brinda a las víctimas apoyo, acompañamiento y orientación. La FMC no juzga ni sanciona: educa y trabaja por una sociedad más justa”, reza el comunicado.

Sin embargo, la organización no reconoce que hasta hoy se ha negado a impulsar ―si no ha obstaculizado― una legislación contra la violencia machista en la Isla. En noviembre de 2019, un grupo de 40 mujeres entregó una Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Apenas un mes después se conoció que el Parlamento cubano no incluiría en su Cronograma Legislativo ninguna norma para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia machista, al menos hasta 2028. La FMC no intervino ni ripostó ante el anuncio de la Asamblea Nacional.

Desde su fundación la FMC ha seguido fielmente los dictados del Partido Comunista, una organización ampliamente gobernada por hombres. Cada congreso de la Federación ha sido históricamente clausurado por un jerarca: tras la muerte de Fidel Castro sobrevino el turno de José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del PCC.

