Kcho explica por qué es “tan fidelista”

MIAMI, Estados Unidos.- El artista cubano Alexis Leyva Machado, “Kcho”, ha explicado en una reciente entrevista concedida a la televisora rusa RT por qué es “tan fidelista”.

“La gente me pregunta ‘¿por qué eres tan fidelista?’. Por mi mamá, ella me enseñó y me educó de esa forma. Mi mamá amaba a Fidel. Cuando vi a Fidel por primera vez en mi vida parecía que era mi amigo de siempre, que vivía en mi casa”, explicó al periodista cubano Oliver Zamora.

El artista plástico recordó su cariño por Fidel Castro y declaró que “traicionar a tu patria no es como traicionar a tu novia”.

“Mi talento existe porque yo tengo algo que se llama revolución cubana, soy parte de algo mucho más grande que yo, que es la revolución cubana. Si la revolución cubana no hubiera logrado lo que logró, yo no hubiera sido artista”, añadió el artista.

“Kcho” estaría enfrentando en estos momentos un proceso legal por presuntas acusaciones que llegan hasta abuso sexual de menores. El “artista cubano más reconocido internacionalmente”, como lo califica su entrevistador de RT, se habría sometido además a un tratamiento para su fuerte adicción a las drogas.

Leyva Machado se consideraba un protegido de Fidel Castro. Con la anuencia de las autoridades, el artista montó un centro tecnológico en su estudio particular, financiado por Google.

El artista visitó recientemente la tumba de Fidel Castro, donde se le vio dedicando un saludo militar al fallecido dictador.