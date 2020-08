MIAMI, Estados Unidos. – Un joven cubano se ha hecho viral en redes sociales tras “convertir” un bache con agua de un salidero en un “jacuzzi privado”.

Se trata de Pedro Pumarino Miñoso, quien “aprovechó” el mal estado de la calle y una avería en las redes hidráulicas para disfrutar de una “piscina natural”.

“Ya que no tengo amigo coronel tengo jacuzzi privado”, escribió Pumarino Miñoso en su cuenta de Facebook.

El suceso tuvo lugar en el barrio de Buenavista, en el municipio habanero de Playa.

“Eso es para que vean el clase de salidero que hay aquí en 74 y 23”, dijo uno de los presentes mientras grababa la escena.

El propio Pumarino Miñoso comentó en su publicación que llevaba más de un mes alertando sobre la avería y el mal estado de la calle.

“Llevo un mes en esto y no han venido. Si no vienen mañana lo hago un estanque de clavado. Ya verás”, escribió.

Varios usuarios le advirtieron que corría grave peligro acostándose en el bache. Sin embargo, el joven recordó que en Cuba la salud es gratuita y que, de enfermar, se recuperaría sin problemas.

“Yo tengo de todo. No sé tú, pero yo no tengo problemas con eso de la medicina, aquí es gratis los hospitales (sic) y me curo sin problema ninguno”.

Pese a las graves condiciones higiénico sanitarias que atraviesa el país, muchos cubanos, incluso niños, continúan desafiando enfermedades ante la ausencia de ocio y entretenimiento.

En ese sentido, los baches con agua suelen ser una diversión para muchos menores de edad, fundamentalmente en zonas del interior del país, donde no abundan las piscinas y las ofertas recreativas.

La exposición a las infecciones tampoco parece ser un problema para algunos adultos, tal y como se evidenció la pasada semana en la ciudad de Cienfuegos, donde un hombre se sumergió en una fosa y pescó más de una docena de clarias para paliar el hambre y la escasez de alimentos.