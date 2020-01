Joven golpeado por policía de Santiago termina multado y con varias lesiones

SANTIAGO, Cuba. – Hace pocos días varios policías cubanos propinaron una golpiza al ciudadano Ibrahim Domínguez Aguilar. Aunque la víctima vive hace 12 años en La Habana, el suceso ocurrió en el municipio santiaguero de Contramaestre, su tierra natal. El joven, de 28 años de edad, se encontraba desnudo mientras recibía el castigo del cuerpo represivo.

Varios medios independientes se hicieron eco de la noticia que, en primera instancia, divulgó Yoandri Veranes, activista exiliado de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

CubaNet logró contactar con la víctima para conocer más detalles sobre el hecho.

Según comentó, el día del incidente pasó toda la noche en un bar restaurante de la localidad. Estaba compartiendo junto a unos amigos y ya entrada la mañana, comenzó a discutir con otro muchacho y la discusión se expandió hasta el barrio de este.

Algún vecino escuchó el escándalo y llamó a la policía. Cuando estos llegaron al lugar, Ibrahim -cuenta la versión- se desvistió en señal de protesta.

“Sinceramente, no encontré otra forma de protestar en ese momento. Fue una actitud en consecuencia porque ellos ya llegaron de forma violenta. No me quedó mucho más que hacer”, destacó.

Debido a que la mayoría de los golpes fueron con bastones, el joven presenta varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Ibrahim Domínguez Aguilar (Foto de la autora) Ibrahim Domínguez Aguilar (Foto de la autora) (Foto de la autora)

“Me partieron la cabeza, tengo golpes en la espalda, muslos y codos; y también me provocaron un esguince en el pie derecho.”

La herida en la cabeza requirió de cuatro puntos y aunque no le pusieron un yeso a causa del esguince, dice que continúa un con un fuerte dolor que le dificulta el caminar.

Por su parte, los médicos que lo atendieron emitieron dos certificados y dos copias. Los auténticos se quedaron en el Departamento de Instrucción de la Policía de Santiago de Cuba y las copias fueron anexadas a un expediente que le están realizando.

“Esto de quedarse con los certificados ellos lo hacen para que no exista constancia médica de las lesiones que me provocaron”, aseguró el joven.

A pesar de que los policías le informaron a Ibrahim que sobre él pesaba una acusación por un presunto delito de Atentado -por lo ocurrido-, más tarde fue liberado tan sólo con una multa de 400 pesos.

“Estoy seguro que me pusieron una multa porque se filtró el video y las personas vieron lo que me hicieron.”

(Foto de la autora) (Foto de la autora) (Foto de la autora) (Foto de la autora) (Foto de la autora) (Foto de la autora)

Por otro lado, es de destacar que Ibrahim es un rapero contestatario y afirma que todos los problemas que se ha buscado son por su carácter disidente y “por decirle la verdad en la cara a esta gente”, haciendo referencia a las fuerzas policiales cubanas y al gobierno en sí.

En el pasado, Domínguez Aguilar fue acusado y condenado por un delito de Desacato. Salió en libertad hace aproximadamente dos meses.

Antes de terminar la entrevista, el rapero llamó la atención sobre algunos comentarios que han estado circulando en las redes sociales sobre su conducta y alertó que este mecanismo -que consiste en difamarlo- es para tratar de justificar la brutal agresión que sufrió.

“Yo deseaba mucho que algún medio se comunicara conmigo, principalmente, para desmentir una serie de calumnias que la policía ha estado divulgando sobre mi para ensuciar mi imagen ante las personas. Hasta han dicho que soy un violador, que violé a una niña, y eso es totalmente falso”, agregó.

Sobre el caso, el activista exiliado Yoandri Veranes, también natural de Contramaestre y antiguo vecino del joven, señaló: “Ibrahim es una excelente persona y los incidentes que ha tenido han sido por responder enérgicamente a los abusos policiales.”