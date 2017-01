Intentaron conseguir asilo político y fueron “engañados” por las autoridades

MIAMI, Estados Unidos.- Migrantes cubanos que han recurrido a las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la zona fronteriza de Nuevo Laredo para pedir asilo político han denunciado irregularidades en el manejo de sus casos, de acuerdo a un reportaje publicado por Martí Noticias.

Yoanny Yglesias, un cubano varado en Nuevo Laredo, dijo haber pensado que el documento en inglés que le entregaron los funcionarios de EEUU le permitiría presentarse nuevamente ante las autoridades con las pruebas de que era perseguido político en Cuba.

Sin embargo, tras conseguir que alguien tradujese el documento para él este miércoles, Yglesias y su esposa supieron que el texto era todo lo contrario a lo que habían pensado. El formulario dice que “el sujeto es consciente de que no tiene ningún tipo de documento de entrada legal que le permita entrar, vivir y trabajar en Estados Unidos. El sujeto no argumenta ningún temor por su regreso al país de origen/ciudadanía. El sujeto es consciente de que la Ley de Reajuste Cubano fue rescindida por el Presidente de los Estados Unidos el 12 de enero de 2017”.

Yglesias dice que producto de su activismo político en la isla y las declaraciones que ha dado a la prensa desde su salida de Cuba, teme represalias por parte del régimen de La Habana. Tras haber conocido el texto del documento dado por los oficiales estadounidenses, dice que estos lo “engañaron” cuando le explicaron de qué se trataba.

“Él me dijo de que yo puedo regresar para México, que ese día Estados Unidos estaba haciendo unas labores y que era posible que nosotros, todos los cubanos que estábamos en la frontera, los dejen entrar. Él me dijo: ‘Mira, no te entregues, compadre, porque este es un proceso muy fuerte y deja que Trump entre y, si no hace nada por ustedes, puedes regresarte. Yo te voy a dar el papel que te vas a volver a presentar, que tú estuviste aquí, y que puedes regresarte a pasar el proceso’”, explicó Yglesias.

Su compañero de viaje Yoe Luis Santana dijo a Martí Noticias que otro oficial de EE.UU. le hizo idénticas recomendaciones y le entregó un documento similar.

“Él me dijo que tenía que traerle evidencia y yo le dije: ‘¿Cómo yo te la voy a traer, si yo llegué aquí hoy mismo y hoy mismo me entregué a Emigración? Entonces nos dieron ese papel, que está en inglés y que no sabemos lo que decía. Y nos dijeron: ‘Pueden regresar para México y ustedes pueden regresar (aquí) cuando quieran. Es fuerte pedir el asilo político. Posiblemente lo que hagan es que te deporten para Cuba”, cuenta Santana.

Willy Allen, abogado experto en migración consultado por Martí Noticias, dijo que el documento que entregaron a los migrantes habría servido para impedirles que pudieran pedir asilo político en la frontera.

Por otra parte, en los documentos hay dos errores que muestran el desconocimiento o la confusión de los funcionarios de EE.UU.

Allen explicó que “lo que está incorrecto es ellos dicen que la Ley de Reajuste Cubano ha sido eliminada. Primero, no existe una Ley de Reajuste Cubano y como no existe, no puede ser eliminada. Lo que fue eliminado fue la acción ejecutiva que permitía a una persona cubana que llegaba sin documentos a cualquier puerto de entrada a Estados Unidos que, después de inspección, le dieran un parole”.

Aunque la política de “pies secos, pies mojados”, que garantizaba dicho parole, fue eliminada el pasado 12 de enero, todavía un cubano que entre de manera irregular a EE.UU. puede solicitar asilo político pero deberá presentar pruebas de que sufre persecución política en Cuba. Sin embargo, al final del ahora largo proceso, que requiere inclusive asistencia legal, no es del todo seguro que las autoridades permitan a los cubanos quedarse.

Sander Reyes Machado, otro cubano en la frontera mexicana-estadounidense de Nuevo Laredo, cuenta que se acercó el martes al puesto de Inmigración de EE.UU. para pedir asilo político pero el oficial le dijo “automáticamente” que “la ley no existe, que para llegar hay que tener una visa del consulado americano”.

Reyes Machado explicó al oficial que había sido un perseguido político en Cuba, pero aquel incluso “amenazó con llamar a los oficiales de Emigración mexicanos para que me retiraran de allí a la fuerza”.

El cubano dijo que autoridades mexicanas anunciaron que apoyarán a los cubanos varados en Nuevo Laredo, extendiendo en algunos casos el salvoconducto para permanecer legalmente en suelo mexicano hasta que se logre una solución.

Hasta el momento, 375 cubanos en Nuevo Laredo son acogidos en albergues. Autoridades locales estiman que otros 200 andan dispersados por la ciudad mexicana, temerosos de que una vez en los refugios sean fichados para deportación. Desde el 20 de enero, el Instituto Nacional de Migración ha devuelto a Cuba 161 cubanos considerados “irregulares”.