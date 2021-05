MIAMI, Estados Unidos.- A dos años de que la comunidad cubana LGBTI+ realizara por primera vez una manifestación independiente en la Isla, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) convocó para el próximo martes 11 de mayo de 2021 el evento virtual “Activismo LGBTI en Cuba: avances y desafíos a dos años del histórico 11M”.

La cita, a realizarse a las 10:00 a.m. La Habana – Washington D.C. / 9:00 a.m. Bogotá / 11:00 a.m. Brasilia, pretende conmemorar dicha manifestación y reflexionar sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ en el país.

Según un comunicado de prensa, el encuentro, que se llevará a cabo a través de Zoom, contará con la participación de activistas LGBTI+ de la Isla, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género Víctor Madrigal-Borloz, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Flavia Piovesan.

La histórica manifestación del 11 de mayo de 2019 fue convocada por la comunidad cubana LGBTI+ luego de que el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) informara que no se realizaría la tradicional conga contra la homofobia y la transfobia bajo el argumento de que las circunstancias y coyuntura del país no eran favorables.

La manifestación independiente se llevó a cabo, pero en respuesta, las autoridades estatales, incluida la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), detuvieron y reprimieron a varios participantes acusándolos de “contrarevolucionarios”.

Según reportes de periodistas y medios independientes en la red social Twitter, ese día miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado arrestaron a Boris Arenas González, Oscar Casanella, Ariel Ruiz Urquiola, Ileana Hernández, Yasmany Sánchez y Yennia del Risco, quienes participaban en la manifestación,

“Activismo LGBTI en Cuba: avances y desafíos a dos años del histórico 11M” será transmitido en vivo en la página de Facebook de Raza e Igualdad. Asimismo, el evento tendrá interpretación simultánea al español, inglés y portugués a través de la plataforma Zoom.