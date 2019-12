Impiden salir de su casa a madre de Ariel y Omara Ruiz Urquiola

MIAMI, Estados Unidos.- En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Seguridad del Estado de la dictadura cubana cercó la casa de la madre de los activistas Omara y Ariel Ruiz Urquiola, para impedir así la salida a la calle de esta.

De acuerdo a un video de denuncia publicado por la propia Omara Ruiz Urquiola en su perfil de Facebook, su mamá debía ir al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, para recoger a Ariel, quien llega de regreso a la Isla procedente de Europa este 10 de enero a las 5:00 de la tarde.

Omara Ruiz Urquiola, exprofesora del ISDI, que se encuentra en Pinar del Río, en la finca de la familia, pidió a quienes “puedan acercarse a mi casa se lo voy a agradecer encarecidamente. Los paramilitares tienen cercada mi casa para que mi madre no pueda ir a buscar a mi hermano al aeropuerto. Yo estoy en la finca. Ellos saben exactamente que yo estoy en la finca. Cobardes que son”, dijo en el video.

“Tienen a una vieja de 70 y pico metida en la casa con miedo. Ese es el Estado cubano, esa es la dictadura cubana y saben que de estar yo, habría que matarme. Son unos cobardes, no son hombres, no son nada. A mis amigos por favor que vayan para mi casa, que no dejen sola a mi mamá. Mi hermano llega a las 5:00 pm. Por favor solidaridad. No me dejen sola a mi mamá”, dijo Omara Ruiz Urquiola.

Desde horas tempranas de este 10 de diciembre las autoridades del régimen cubano han cercado las casas de varios activistas y opositores impidiéndoles salir a la calle.